Движение электричек Нижний Новгород – Казань изменится в апреле из-за капремонта путей

Несколько пригородных поездов на направлении Нижний Новгород – Казань временно выведут из расписания в апреле из-за капитального ремонта железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Отмена рейсов затронет отдельные даты – 30 марта, а также 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 апреля. В эти дни не будут курсировать поезда № 7001/7002/7004/7006 и № 7019/7020/7022/7024 в обоих направлениях.

Также в указанные даты будет скорректировано движение части пригородных поездов, следующих до станции Суроватиха. Речь идет о составах № 6703/6704, № 6705/6706 и № 6813/6814.

Кроме того, еще ряд поездов будет курсировать по сокращенным маршрутам в отдельные дни апреля. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание на сайте перевозчика.