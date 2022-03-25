Движение единственного поезда из Петербурга в Хельсинки приостановится с 28 марта

С 28 марта поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, прекратит движение из-за нецелесообразности в условиях санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

Отмечается, что это единственный регулярный железнодорожный транспорт между РФ и Евросоюзом, в то время как ависообщение полностью отсутствует.

Накануне министр управления государственной собственностью Финляндии Тютти Туппурайнен направила письмо железнодорожной государственной компании VR с заявлением о том, что эсплуатировать поезд более нецелесобразно.

РЖД еще 1 марта проинформировали о решении «воздержаться от любых контактов», но пассажирские перевозки продолжались, чтобы обеспечить финнам, находящимся в России, возможность вернуться домой. Туппурайнен 25 марта отметила, что все желающие уже успели покинуть РФ.

«До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну. Теперь, согласно контролю госсобственности, продолжать эксплуатацию Allegro больше нецелесообразно из-за санкций, поэтому мы временно приостановим движение», — приводятся слова представителя финской госкомпании VR Топи Симолы.

Многие страны ужесточили ограничения для России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о проведении специальной военной операции на Украине.