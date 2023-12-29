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Движение дополнительных поездов из Казани в Шемордан продлят до 14 июня
Движение дополнительных пригородных поездов Казань — Шемордан — Казань по пятницам продлевается с 5 января по 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Ранее поезда №6436 сообщением Казань — Шемордан и №6439 сообщением Шемордан — Казань назначались до конца 2023 года», — отметили в пресс-службе.
Электричка из Казани в Шемордан будет отправляться в 14.58 и прибывать в 16.53. В обратном направлении со станции Шемордан поезд отправится в 17.12 и будет в Казани в 19.12.
В связи с продлением курсирования поездов в этот же период по пятницам выводятся из расписания электрички №6404 Казань — Арск и №6407 Арск — Казань.
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