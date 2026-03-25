Движение большегрузов по региональным дорогам в РТ ограничат с 1 апреля

На участках региональных автодорог в Татарстане с 1 по 30 апреля будет действовать временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Необходимость введения временного ограничения связана со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период. Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и сохранение эксплуатационных качеств автодорог», – говорится в сообщении.

В республике определили категории транспортных средств, на которые ограничение движения в весенний период не распространяется. В частности, не запрещаются пассажирские автобусные перевозки; перевозка пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц; лекарственных препаратов, удобрений, почты и почтовых грузов.

Ограничения не действуют на машины, перевозящие топливо, грузы для ликвидации ЧС, на транспортировку дорожно-строительной техники и материалов для ремонта дорог, на специализированные транспортные средства.

С перечнем участков, на которых вводится ограничение, можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.