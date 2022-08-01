Движение большегрузов ограничат по одной из дорог в Дрожжановском районе

В Дрожжановском районе с 5 августа вводится ограничение движения большегрузов. Для них на время перекроют участок дороги Старое Дрожжаное — Татарские Шатрашаны на отрезке от 22 км до 24,4 км. Об этом предупреждает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Планируется, что до 20 октября автомобилисты смогут объехать участок по федеральным автодорогам Р-178 «Саранск – Ульяновск» и А-151 «Цивильск – Ульяновск». Для этого на трассах установят необходимые дорожные знаки.

В министерстве объяснили, что в это время в Дрожжановском районе пройдет капитальный ремонт данного участка дороги, и призвали водителей планировать маршруты заранее.