Движение автобусов в Нижнекамске в Рождество будет организовано по особому режиму

Общественный транспорт Нижнекамска в ночь на Рождество будет работать по особому режиму. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Так, автобус от Автовокзала по городу через остановку «44 микрорайон» (храм «Рождество Христово») к церкви «Воскресения Христова» (ул. Мурадьяна,5) выезжает с автовокзала в 23.00, обратно — в 02.00.

Автобус до Покровского храма села Большое Афанасово отправляется от автовокзала в 21.30, обратно — в 02.00.

Трамвай по маршруту №2 до поселка Красный Ключ курсирует до 24.00, обратно — с 02.00.

Как рассказали агентству в администрации, праздничные службы пройдут в 16 храмах и церквях Нижнекамского района. Среди них — храм Святого Романа Сладкопевца, церковь Косьмы и Дамиана в Камских Полянах, Архиерейское подворье прав. Иоанна Кронштадского в поселке Красный Ключ, церковь Покрова Божией Матери в Большом Афанасово и Шереметьево, Свято-Троицкая церковь в селе Кармалы, церковь Святителя Василия Великого и другие культовые сооружения.

Праздничные рождественские службы в храмах города и района пройдут в ночь с 6 по 7 января.