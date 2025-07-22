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Общество 22 июля 2025 15:33

Движение автобусов по улице Достоевского восстановлено

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Движение автобусов по улице Достоевского восстановлено
Фото: © «Татар-информ»

С четверга, 24 июля, в связи с завершением дорожных работ на улице Достоевского, автобусы вновь начнут курсировать по привычным маршрутам. Об этом сообщает Комитет по транспорту города Казани.

Движение маршрутов №22, 28а, 30, 54 и 89 возвращается к прежней схеме: улица Николая Ершова – улица Чехова – улица Достоевского – далее по установленному маршруту.

Кроме того, маршруты №71 и 90 теперь будут следовать по новой траектории: через улицу Волкова, далее на улицу Достоевского и затем по обычному пути.

#казанские автобусы #комитет по транспорту Казани
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