Движение «Актаныш» отправило в зону СВО 51 маскировочную сеть и гумпомощь

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры движения «Актаныш» организовали очередную отправку гуманитарной помощи участникам СВО. В состав груза вошли 51 маскировочная сеть, продукты питания, вода, газовые баллоны, аптечки и другие необходимые принадлежности. В Набережных Челнах груз принял волонтер Фаниль Усманов.

С учетом ранее отправленных 440 сетей общее количество маскировочных сетей, изготовленных волонтерами, достигло 491. В их плетении участвуют женщины из разных населенных пунктов Актанышского района, а также молодежь и коллективы образовательных учреждений. В погрузке и отправке очередной партии помогали юнармейцы школы №2, студенты Актанышского технологического техникума и сотрудники Центра творчества.

По словам волонтера Илины Арслановой, активисты постоянно взаимодействуют с челнинской группой «Поддержим своих». Из Актаныша в Набережные Челны передают лапшу, а сухие пайки, поступившие из Набережных Челнов и Мензелинского района, распределяют между военнослужащими. В нынешнюю отправку также вошли большое количество воды, газовые баллоны и медицинские принадлежности.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Движение «Актаныш» работает более года. В плетении маскировочных сетей участвуют жители разных деревень района. У каждой группы есть свое название: «За сыновей», «Семь сосен», «Теплые руки», «Центр творчества», «От всей души», «Яхшыйлылар», «Священный месяц», «Добрые руки», «Добрые сердца», «Аврора», «Команда добра», «Надежда» и «Өмет».

После изготовления маскировочных сетей волонтеры вкладывают в них необходимые вещи – влажные салфетки, носки, бритвенные станки, окопные свечи и другие принадлежности. Мясо отправляют отдельно в 108-литровом холодильнике.

Основной материал для плетения сетей закупают через интернет-магазин, специальный материал доставляют из Санкт-Петербурга. В Набережные Челны его привозит транспортная компания «КИТ», после чего волонтеры самостоятельно забирают груз.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Активисты отмечают, что, несмотря на налаженную работу по сбору и отправке помощи, привлечение крупных денежных средств и закрытие масштабных потребностей остаются непростыми задачами. Поэтому нынешнюю крупную отправку планируют как последнюю. При этом жители района по-прежнему смогут передавать личные посылки через Набережные Челны, а плетение маскировочных сетей продолжится.

Кроме того, после благотворительной ярмарки, организованной коллективом школы №1, уже готовится новая большая партия помощи.

Волонтеры Движения «Актаныш» поблагодарили жителей района за участие в сборе необходимых материалов, плетении сетей, подготовке и погрузке гуманитарных грузов.