Авиадвигатель, созданный на основе мотора премиального автомобиля Aurus, уже летом могут установить на самолет Як-18Т для наземных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие, разработавшее данную силовую установку, — Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.
«Специалисты ЦИАМ имени П. И. Баранова завершили этап макетирования двигателя-демонстратора АПД-500 на летательный аппарат. Изделие планируется установить на самолет Як-18Т для проведения наземных отработок», — рассказали специалисты.
Сейчас установка находится на стадии стендовых испытаний. Изучается работа систем, отвечающих за связь с летательным аппаратом: управления двигателем, редуктором, воздушным винтом. Планируется, что к наземным испытаниям специалисты перейдут летом.
Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, данные двигатели планируется использовать на учебно-тренировочных, сельскохозяйственных и других самолетах.
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Двигатель автомобиля Aurus пройдет испытания на самолете Як-18Т
Авиадвигатель, созданный на основе мотора премиального автомобиля Aurus, уже летом могут установить на самолет Як-18Т для наземных испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие, разработавшее данную силовую установку, — Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова.