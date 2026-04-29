Двести собак погибли на пожаре в Нижнем Новгороде

Пожар унес жизни двухсот собак в Нижнем Новгороде. Происшествие случилось на улице Воронихина, где загорелась надворная постройка.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение надворной постройки на площади 50 квадратных метров. По словам хозяйки, в результате пожара, предположительно, погибло 200 собак.

В тушении пожара задействовали 30 человек и 6 единиц техники, передает ТАСС. Причины происшествия устанавливаются.