200 дворов и 45 общественных пространств определены для благоустройства на 2023 год

По итогам онлайн-голосования жителей республики на сайте госуслуг РТ и через сервис опроса населения определены 200 дворовых территорий, а также общественные пространства в каждом из районов Татарстана для благоустройства в 2023 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Голосование проходило с 15 апреля по 30 мая, итоги подведены, и мы четко понимаем, какие результаты достигнуты в каждом муниципальном образовании. 204 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях были загружены в систему, и более 3 000 дворов отбирались в муниципальных образованиях, в которых эта программа еще не завершена и не завершается в текущем году. Из них определялся пул приоритетных дворов в количестве 200, который будет включен в программу следующего года», – сообщил Фролов.

«Фактически в каждом муниципальном образовании по итогам голосования у нас будет определено общественное пространство, а, может быть, исходя из лимита финансирования, и несколько общественных пространств, которые мы включим в финансирование следующего года. Пул 200 дворов будет железобетонно включен в программу следующего года – именно те активности, которые жители оставили, будут нами учтены при формировании программ», – заверил Фролов.

Он также отметил, что онлайн-голосование за тот или иной двор или общественное пространство, которое необходимо привести в порядок первоочередно, набирает популярность у татарстанцев. Если в прошлом году в опросе приняли участие более 170 тысяч человек, то в этом – более 207 тысяч жителей Татарстана. Причем через портал государственных услуг жители отдали практически 2/3 голосов, через сервис опроса жителей поступила 1/3 ответов. Такая традиция по отбору общественных пространств и дворовых территорий, напомнил Алексей Фролов, запущена в Татарстане с 2018 года. Основная задача онлайн-голосования – вовлечение жителей региона в принятие решений и определение приоритетных задач по республиканским и национальным проектам.

«Инициатива республики по благоустройству общественных пространств в 2001 году была в целом принята на федеральном уровне, и уже который год мы проводим онлайн-голосование всей страной, подводим итоги, выделяем приоритетные направления», – констатировал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.