Двенадцатилетний казанец взял Гран-при конкурса «Красавица и красавец земного шара»

Фото предоставлено командой победителя

Представлявший Татарстан 12-летний казанец Амаль Аюпов, воспитанник модельной школы «Ильдан-Лик», стал обладателем Гран-при международного конкурса красоты «Красавица и красавец земного шара» (Beauty of the Globe), финал которого прошел в Сочи, а также завоевал титул «Fashion модельмен земного шара».

В конкурсе, который длился четыре дня, участвовали представители разных городов и регионов мира. Его программа включала мастер-классы от профессиональных педагогов и фотосессии. Каждый участник должен был подготовить оригинальный национальный костюм, который бы отразил особенности родного для него региона.

Финальное шоу поразило зрителей многообразием костюмов и яркими выступлениями, а каждое дефиле было столь ярким и стильным, что это создало незабываемую атмосферу.

Теперь Амаль приглашен на конкурс «Мировая модель», который пройдет в мае 2026 года в Москве (также он получил путевку в Турцию на двоих).