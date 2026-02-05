Двенадцать уходов от «камикадзе»: как Тракторист из Пестрецов доставлял боеприпасы на СВО

В мирной жизни житель Пестрецов был мастером на все руки: работал сантехником, ландшафтным дизайнером, таксистом, владел экскаватором. Эти навыки пригодились и в зоне специальной военной операции – Ринат Ибрагимов стал одним из лучших водителей, подвозивших бойцам боеприпасы и ГСМ, на полной скорости уходя от вражеских дронов.

Жизнь не раз проверяла его на прочность: он рос без отца, с матерью-инвалидом, в трудные времена потерял почти все нажитое, затем заново построил дом и начал новый бизнес, вновь приобретя экскаватор. В армию он не попал, но мечта детства – носить военную форму – всегда была с ним.

Когда начались боевые действия на Украине, что-то щелкнуло внутри. Патриотизм для него – не громкие слова, а тихая, внутренняя убежденность: «мне не безразлично все, что происходит».

В октябре 2024 года к нему в такси сел пассажир – парень из Санкт-Петербурга по имени Максим, без ноги, случайно оказавшийся в Казани. Три дня Ринат опекал его: помог вернуть украденные деньги, отвез в аэропорт. В глазах этого человека, прошедшего через горнило войны, заслужившего ордена, Ринат не увидел ни злобы, ни отчаяния – только человечность и спокойное осознание выполненного долга. Это и стало последней каплей.

Продав машину, на собственные средства он купил полную боевую экипировку и отправился в военкомат. Набор был завершен. Но судьба уже вела его другим путем.

Увидев в соцсетях фотографию знакомого в форме с автоматом, Ибрагимов тут же позвонил. «Нужен водитель», – был ответ.

Не раздумывая, он сел в машину и поехал в ЛНР, в город Стаханов. Так в декабре 2024 года он попал в добровольческую штурмовую разведывательную бригаду «Волки». Позывной взял простой и говорящий – Тракторист.

С первого дня Ринат оказался в уникальном братстве – его соседом по кровати был обладатель крапового берета с позывным «Зубр» – полковник, отдавший армии всю жизнь. Его сыновья тоже офицеры, и в 61 год он не остался в стороне от происходящих событий. Для Рината он стал наставником.

«Я ловил каждое его слово, как в школе слова первой учительницы, – признается Ринат Ибрагимов. – Всегда рядом были опытные товарищи: Поляк, Каньон, Бобер, Журба».

Командиры, прошедшие суровую школу, еще на учебном полигоне разглядели в новобранце не стрелка, а мастера.

«Зачем тебя учить воевать, если ты очень хороший дизелист? – сказал Поляк. – Война – как коробка скоростей. Если одна шестеренка выпадет, вся коробка рассыплется. Твоя шестеренка – быть отличным водителем».

Скоро Ринат и сам понял: чтобы 100 человек могли воевать, полторы тысячи должны обеспечить их всем необходимым. Ибрагимов попал в роту материального обеспечения. Его задачей стало снабжение передовой: горючее, боеприпасы, продукты, лес – все, без чего невозможны жизнь и бой.

Его оружием стал не автомат, а спортивный «Урал» – легендарная машина для ралли-рейдов, способная на шоссе развивать скорость до 160 км/ч, а на разбитых дорогах – уходить от погони. Курса молодого бойца не было: вечером он получил автомат, а утром уже вез первый груз на передовую.

Ринат запоминал маршруты по ориентирам – днем и ночью, в дождь и слякоть, чтобы уверенно вести машину вслепую, не включая фары. Даже торможения водители старались избегать, чтобы не привлечь беспилотник вспышкой стоп-сигнала. Предпочитали тормозить двигателем.

Однажды ночью, в дождь, глядя сквозь противодроновую сетку, которой были прикрыты стекла, он потерял направление. «Тракторист» знал на этой дороге каждую рытвину и кочку, но в этот раз не узнавал ее. Он миновал какие-то чужие пикапы, остановился в стороне, огляделся и понял: сбился с пути. А точка выгрузки находилась всего в трех-четырех километрах от противника.

Не желая заблудиться на ничейной земле, Ринат решил вернуться в исходную точку и найти маршрут заново.

21 января 2025 года он столкнулся со смертью лицом к лицу. На груженый «Урал» вышла пара вражеских ударных дронов-камикадзе. Дорога петляла среди развалин города: каждые сто метров – резкий поворот на 90 градусов.

«Страх проявляется, когда ты не знаешь, что делать. А я знал», – вспоминает Тракторист.

Он маневрировал, ведя многотонную машину как гоночный болид. Один дрон был сбит его ответным огнем из автомата, второй – расчетом ПВО соседней бригады. Позже командир и старший машины с позывным Соломон, воевавший уже восемь лет, признался: «Впервые в жизни я испугался, потому что был не сам за рулем».

За этот бой Ринат Ибрагимов был представлен к своей первой награде – внутренней медали бригады как участник специальной военной операции. Награду торжественно вручили 9 мая.

Противники – операторы украинских дронов – тоже запомнили стремительный «Урал». В подразделении говорили, что одни воевали по обязанности, а другие получили у водителей кличку «звери». Именно они объявили на «Урал» настоящую охоту, но так и не смогли его поразить. За полгода службы Ринат двенадцать раз уходил от атак дронов-камикадзе.

Позже Ибрагимова назначили старшим машины. Это была уже другая ответственность. Теперь он стал глазами и ушами для менее опытных водителей. В его руках – планшет с картой, аппаратура обнаружения дронов, пульт управления РЭБ. С напарником они понимали друг друга без слов – как волки на охоте.

Однажды весенним утром его «волчья чуйка» заставила остановить колонну, несмотря на приказ командования спешить. Он вышел на связь с расчетами ПВО, с которыми давно выстроил доверительные отношения.

«В небе что-то есть, ждите», – услышал он.

Они переждали. И не зря: прямо на запланированном маршруте патрулировала вражеская группа дронов. Эта пауза спасла жизнь ему и напарнику.

Вечером, в часы затишья, бывалые бойцы превращались в обычных парней – шутили, смеялись, мечтали. А утром снова надевали боевую экипировку и шли на задание как на работу. «Я понял, что Родину защищать – это работа».

В июле 2025 года, отслужив по контракту, Ринат вернулся домой – с медалями и удостоверением участника боевых действий.

У него двое детей: 14-летний сын Риналь и 9-летняя дочь Азалия. Прощаясь с сыном перед уходом на СВО, он сказал просто и честно: «Это мужской долг. Придет время – и ты должен будешь защищать Родину, близких».

Детские слезы сменились пониманием и гордостью. С дочерью он поступил хитрее: «Тебе же нравятся мальчики в форме? Вот и у меня теперь форма. Я скоро вернусь».

И сдержал слово.

Возвращение оказалось непростым. Мир изменился. Его мировоззрение развернулось на 180 градусов. Три месяца длилась адаптация. Бизнес встал, клиенты разошлись. Ринат снова начинал с нуля.

Большую помощь ветерану оказала Физалия Никитина – социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Пестречинском районе.

Вместе с таким же опытным товарищем, мастером на все руки, Ринат открыл небольшой техцентр в Пестрецах. Здесь ремонтируют все – от «Газелей» до экскаваторов и комбайнов. Купили токарный станок, чтобы самостоятельно изготавливать детали. «Стараемся, чтобы все было у себя», – говорит он.

В этом – весь его характер: самостоятельность, упорство, профессионализм и умение в трудную минуту оказаться там, где он нужен своей стране.

Материал подготовлен при участии Валерия Мирошникова.