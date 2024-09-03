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«Двое подростков погибли, 12 пострадали»: татарстанцам напомнили об опасности питбайков
С начала года в Татарстане произошло 13 ДТП с участием детей, которые находились за рулем питбайков, квадроциклов и мотоциклов. В результате двое подростков погибли, еще двенадцать получили травмы. Прокуратура республики совместно с Госавтоинспекцией Татарстана выпустили ролик с напоминанием о вреде «опасных игрушек».
«С 1 июня 2024 года в ДРКБ обратилось 22 ребенка с травмами, связанными с катанием на квадроциклах, питбайках и мотоциклах. Из них 11 госпитализированы, в настоящее время двое детей получают лечение. Один ребенок находится на восстановительном лечении, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии получает лечение в стенах реанимационного отделения», – сообщил заместитель главврача ДРКБ по хирургической помощи Михаил Поспелов.
Старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова напомнила, что родители подростков-нарушителей привлекаются к административной ответственности, а материалы о нарушениях направляются в ПНД.
Сотрудники ведомства призывают родителей не покупать своим детям «опасные игрушки». Ведь последствия могут быть самыми трагичными и необратимыми.
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