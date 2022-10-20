Двенадцать посланий Минниханова: как изменился Татарстан и что ждать от обращения-2022

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в 13-й раз обратится с посланием к Госсовету РТ, чтобы рассказать о внешнем и внутреннем положении региона и поставить задачи. О том, как развивался Татарстан и к чему пришел в условиях санкций, следует из посланий прошлых лет и материалов к заседанию парламента, которыми располагает «Татар-информ».

Сегодня Рустам Минниханов в очередной раз обратится с посланием к Госсовету РТ Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан занял первое место в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты

Во многих сферах Татарстану в этом году удалось сохранить лидирующие позиции. Так, валовой региональный продукт по итогам января – августа составил 2 трлн 448,7 млрд рублей, или 106,1% к уровню аналогичного периода прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2022 года достиг 298,3 млрд рублей, или 105,1%, – республика заняла первое место среди регионов ПФО. Сельскохозяйственной продукции было произведено на 189 млн рублей, или 118,4%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил более 3 трлн рублей, индекс промышленного производства – 109,3%. Предприятиями нефтегазохимического комплекса произведено продукции более чем на 2 трлн рублей, что составляет 68,4% республиканского объема промышленного производства. Машиностроительные предприятия отгрузили товаров на 506,6 млрд рублей.

Татарстан также ежегодно находится в лидерах среди регионов России по жилищному строительству. За восемь месяцев введено более 2,4 млн квадратных метров жилья, или 131,4%.

За январь – август этого года в Татарстане родилось более 24 тыс. детей. По средней продолжительности жизни населения регион занял первое место среди субъектов Приволжского федерального округа с показателем 71,3 года.

Среднемесячная заработная плата за семь месяцев выросла на 17,3% к уровню того же периода 2021 года и достигла около 50 тыс. рублей. По этому показателю республика тоже заняла первое место в ПФО.

Кроме того, в Татарстане отмечен высокий уровень занятости – трудоустроены 62% человек, что выше, чем в целом по России и по Приволжскому округу. Одновременно наблюдается низкий, чем по стране, уровень безработицы – 9,9 тыс. человек.

В настоящее время в республике реализуются крупные дорожные проекты. В частности, строится участок скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань и обход Нижнекамска и Набережных Челнов от автодороги М7.

Одним из наиболее значимых мероприятий Года цифровизации стало открытие 30 августа в Казани нового технопарка в сфере высоких технологий. Технопарк имени Башира Рамеева стал третьим IT-парком в Татарстане.

В сложный период социальную стабильность обеспечил мощный производственно-экономический потенциал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татарстан должен создать новую инновационную экономику»

Впервые в должности Президента Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету в 2010 году. В своем первом послании он сделал упор на то, что мировой финансово-экономический кризис заставил многое переосмыслить, скорректировать планы и действовать более прагматично.

«Во многих секторах экономики Татарстана произошло заметное снижение основных показателей. Резко сократилась бюджетная обеспеченность, пришлось прибегнуть к существенным финансовым заимствованиям. Проблем добавила и небывалая засуха», – заявил Президент РТ.

В этот сложный период, по его словам, социальную стабильность обеспечил мощный производственно-экономический потенциал, сформированный за предыдущие годы, вышла на докризисный уровень нефтехимическая отрасль.

Говоря о перспективах республики, Минниханов подчеркнул, что Татарстан должен стать регионом с устойчивым, сбалансированным и гармоничным развитием, с комфортными условиями для бизнеса. Кроме того, регион должен создать конкурентоспособную экономику – «новую инновационную экономику».

С начала 2011 года введено жилья на 25% больше, чем за аналогичный период предыдущего года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Обнадеживают тенденции этого года»

Обращаясь к парламентариям в 2011-м, Рустам Минниханов порадовался итогам прошедшего года. Так, впервые в истории Татарстана объем промышленного производства превысил 1 трлн рублей. В экономику было привлечено более 300 млрд рублей инвестиций. На 40% увеличился экспорт продукции товаропроизводителей. Реальные доходы населения выросли на 7%.

«Обнадеживают и тенденции этого года. Промышленное производство выросло более чем на 6%. Стабильно развивается строительный комплекс. С начала года введено жилья на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Успешно складывается год для сельхозтоваропроизводителей. Собрано более 5 млн тонн зерна. В большинстве районов республики заготовлен двухгодичный запас кормов», – сказал Президент РТ.

Особое внимание он уделил сфере образования, в которой, по его словам, происходят масштабные изменения. Тогда же Минниханов поручил Правительству республики разработать и принять до конца года трехлетнюю программу капитального ремонта школ. Для дальнейшего экономического развития он попросил разработать республиканскую стратегию в сфере промышленной политики.

В 2012-м Минниханов поставил задачи по модернизации и повышению производительности труда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Планируем завершить этот год с устойчивым ростом более 5%»

В третьем послании, как и в двух предыдущих, Президент Татарстана достаточно внимания уделил развитию экономики. «Для Татарстана 2012 год в целом складывается успешно. Несмотря на тревожные процессы, происходящие в мировой экономике, мы планируем завершить этот год с устойчивым ростом более 5%», – отметил он.

Минниханов поставил задачи по модернизации и повышению производительности труда, по выходу на новый уровень экономического развития. Он подчеркнул, что на основе значительного улучшения образования и здравоохранения регион должен стать более конкурентоспособным по качеству жизни.

2013 год вошел в историю Татарстана и России как год проведения «крупнейшего спортивного и культурного события мирового масштаба» Фото: © «Татар-информ»

«Слова о том, что Казань – современный европейский мегаполис – уже не амбициозная цель»

Свое четвертое послание Рустам Минниханов начал с отчета о проведении в Казани XXVII Всемирной летней Универсиады. Он заявил, что 2013-й войдет в историю Татарстана и России как год проведения «крупнейшего спортивного и культурного события мирового масштаба».

«Благодаря Универсиаде республика получила развитую спортивную инфраструктуру, новый стадион международного уровня, обновленный аэропорт, скоростной аэроэкспресс, новый железнодорожный вокзал, станции метро и современные транспортные развязки. На базе Деревни Универсиады создан лучший в стране студенческий кампус. Неузнаваемо преобразилась наша столица. Слова о том, что Казань – современный европейский мегаполис – уже не амбициозная цель, а во многом реальность сегодняшнего дня», – заметил Президент РТ.

В своем обращении к депутатам руководитель республики сделал акцент на работе СМИ, подчеркнув, что «на журналистское сообщество возложена большая ответственность по формированию общественного мнения». Он рекомендовал средствам массовой информации более активно интегрироваться в соцсети. Минниханов также констатировал, что за последние пять лет Россия, в том числе и Татарстан, пережили мировой финансовый кризис 2008 – 2009 годов и достойно вышли из него.

Знаковым событием 2014 года стали выборы депутатов Государственного Совета республики пятого созыва Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выборы продемонстрировали консолидацию всех здоровых сил общества»

Знаковым событием 2014 года Рустам Минниханов назвал выборы депутатов Государственного Совета республики пятого созыва. «Они продемонстрировали консолидацию всех здоровых сил общества и высокий потенциал доверия татарстанцев выбранному в республике курсу на социальную стабильность, межнациональное согласие и экономическое развитие», – сказал Президент РТ.

В Татарстане 2014-й был объявлен Годом культуры и ознаменовался включением в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО историко-археологического комплекса «Булгар». Минниханов подчеркнул, что в этом огромная заслуга первого Президента республики Минтимера Шаймиева.

На предстоящий год руководитель региона в приоритет поставил вопросы благоустройства и озеленения территорий и объявил 2015-й Годом парков и скверов.

«На карте страны появился новый город Иннополис» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы стали ведущим центром внедрения новаторских подходов и современных технологий»

В шестом послании Рустам Минниханов рассказал об успешном проведении Чемпионата мира по водным видам спорта и победе за право принять мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2019.

«Мы стали ведущим центром внедрения новаторских подходов и современных технологий, прежде всего, в нефтедобыче, нефтепереработке и нефтехимии, машиностроении и IT-сфере. Введены и набирают обороты крупные производства. На карте страны появился новый город Иннополис. Казань прочно закрепила за собой звание спортивной столицы России. Серьезные шаги сделаны в сфере возрождения историко-культурного наследия», – заявил он.

Законом Татарстана в 2015 году была утверждена Стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Президента республики обозначил ее приоритетные направления: формирование и приумножение человеческого капитала, создание условий, при которых он востребован и может успешно функционировать, обустройство комфортного пространства.

В седьмом послании Президент Татарстана сообщил, что с 2017 года начнется реализации трехлетней программы по поддержке садоводчества и дачного хозяйства Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Задача органов власти – создать достойные условия для дачников»

В седьмом послании Президент Татарстана сделал акцент на начале реализации значимых проектов по строительству Болгарской исламской академии и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери.

Минниханов также отметил, что «бренд Татарстана становится все более узнаваемым за рубежом». В частности, иностранные инвесторы принимают активное участие в реализации многих крупных проектов республики, открываются совместные предприятия с участием капитала из стран Западной Европы, Китая, Турции, США, Японии.

Кроме того, руководитель региона сообщил, что с 2017 года начнется реализации трехлетней программы по поддержке садоводчества и дачного хозяйства. «Почти четверть татарстанцев летный сезон проводят на своих приусадебных участках. Задача органов власти – создать достойные условия для дачников. Речь идет о самых элементарных нуждах: обеспечении садов водой, электричеством, подъездными дорогами, организации вывоза мусора», – заявил он.

«Мы вошли в следующую стадию эволюционного развития экономической и производственной модели общества» Фото: © «Татар-информ»

«Блокчейн, БигДэйт, искусственный интеллект становятся реалиями сегодняшнего дня»

В послании 2017 года Рустам Минниханов призвал подготовиться к выборам Президента России, которые «потребуют от всех максимальной мобилизации». «Есть все основания полагать, что избирательная кампания будет проходить в жестких условиях политического, экономического и информационного давления на нашу страну», – подчеркнул он.

Кроме того, Президент Татарстана поручил совершенствовать методику преподавания татарского как государственного языка республики, а также подготовку и переподготовку учителей. Он отметил, что в целом при изучении языков следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки.

Особое внимание руководитель республики уделил четвертой промышленной революции, которая «охватывает мир». «Мы являемся свидетелями ярких технологических преобразований.

Блокчейн, БигДэйт, искусственный интеллект становятся реалиями сегодняшнего дня. Мы вошли в следующую стадию эволюционного развития экономической и производственной модели общества, так называемой цифровой экономики», – заметил Минниханов.

В девятом послании Рустам Минниханов отчитался о выполнении в полном объеме «майских указов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Зарплата врачей и воспитателей выросла более чем в два раза, учителей – в полтора раза»

В девятом послании Рустам Минниханов подвел итоги выборов Президента России. По его словам, 82% избирателей Татарстана, пришедших на выборы 18 марта, проголосовали за кандидатуру действующего главы государства – Владимира Путина.

Кроме того, руководитель республики упомянул прошедший в России, в том числе и в Татарстане, в 2018 году чемпионат мира по футболу, назвав его «запоминающимся праздником спорта и гостеприимства».

Отчитался Минниханов и о выполнении в полном объеме «майских указов» Президента России: зарплата врачей и воспитателей выросла более чем в два раза, зарплата учителей и других категорий работников бюджетной сферы – более чем в полтора раза, около 30 тыс. многодетных семей получили земельные участки, доля граждан, пользующихся электронными услугами, выросла с 20 до 80 %. Он также поручил Аппарату Президента Татарстана совместно с Советом муниципальных образований разработать Стандарт структуры органов местного самоуправления.

Значимым событием 2019 года для всей России стал чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пять лет назад у нас было 27 программ, сейчас – 40»

В послании 2019 года Президент Татарстана подчеркнул, что республика продолжает устойчиво развиваться, реализуются масштабные программы и проекты, нацеленные на повышение качества жизни.

«Пять лет назад у нас было 27 программ, сейчас – 40. На их реализацию в текущем году из республиканского бюджета направлено свыше 40 млрд рублей. Это новые и отремонтированные жилые дома, школы и детские сады, поликлиники и ФАПы, спортивные площадки и модульные лыжные базы. Радикально преобразились общественные пространства: парки и набережные, улицы и бульвары, скверы и площади. В садоводческих товариществах появились новые подъездные дороги, водонапорные башни и скважины, а также площадки для твердых коммунальных отходов», – констатировал Минниханов.

Президент РТ добавил, что значимым событием для всей России стал чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который прошел в Казани. Он был рекордным по количеству стран и представленных компетенций. «Наследие чемпионата WorldSkills еще долго будет служить развитию республики», – сказал Минниханов.

Важным проектом он назвал инициативу Минтимера Шаймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов. Кроме того, руководитель региона поручил Правительству Татарстана разработать программу развития электронной торговли.

Особо в выступлении-2020 Минниханов отметил тему пандемии Covid-19 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Экономика, социальная сфера и человеческие отношения прошли испытание на прочность»

Значительную часть одиннадцатого послания Рустам Минниханов посвятил празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Наш долг – окружить заботой ныне здравствующих ветеранов, увековечить память о событиях военных лет, о людях, отдавших свою жизнь на полях сражений, обо всех, кто во имя победы неустанно трудился в тылу», – заявил он.

Особо в своем выступлении Президент Татарстана отметил тему пандемии Covid-19, из-за которой «экономика, социальная сфера и человеческие отношения прошли испытание на прочность». В республике была своевременно проведена подготовка коечного фонда, медицинские учреждения были оснащены всем необходимым.

Более того, за сто дней был построен и оборудован новый корпус Республиканской инфекционной больницы в Казани, введен в эксплуатацию корпус инфекционной больницы в Набережных Челнах. Предприятия наладили производство средств индивидуальной защиты, антисептиков и бактерицидных облучателей. А преподаватели «успешно справились с ситуацией и уверенно приняли вызов», перейдя на обучение в онлайн-режиме.

Минниханов также напомнил о «важнейшем общественно-политическом событии в жизни страны, имеющем историческое значение» – общероссийском голосовании в июле 2020 года по изменениям в Конституции России.

Приоритетным вопросом в 2021 году Президент РТ обозначил обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Огромный объем работ проводится в рамках республиканских программ и нацпроектов»

В послании прошлого года Президент Татарстана отметил, что по-прежнему главной целью руководства республики является повышение качества жизни населения. «Огромный объем работ в данном направлении проводится в рамках республиканских программ и национальных проектов. Только в текущем году это 1200 новых и 3,5 тыс. отремонтированных социально значимых объектов. Общий объем финансирования превышает 61 млрд руб. За этими цифрами стоят конкретные люди, семьи, чья жизнь меняется в лучшую сторону», – подчеркнул он.

Минниханов заверил, что продолжится реализация таких значимых программ, как строительство и ремонт многоквартирных домов, объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также молодежной политики и многих других.

Приоритетным вопросом Президент РТ обозначил обеспечение безопасности в образовательных учреждениях. В связи с этим было принято решение о выделении дополнительных средств на охрану школ. Наряду с этим он призвал повышать цифровую грамотность школьников, чтобы они могли безопасно осваивать киберпространство, не поддаваться на уловки мошенников, кибербуллинг. «Кроме того, случаи негативного поведения детей и подростков требуют укрепления работы психологических служб», – заметил руководитель республики.

В прошлом году из-за засухи в республике был введен режим чрезвычайной ситуации. По температурам и осадкам ситуация была близка к 2010 году. При этом аграрии смогли собрать 2,4 млн тонн зерна, что почти в 3,5 раза больше, чем в 2010 году. «За это время была проделана большая работа по внедрению влагонакапливающих, влагосберегающих и прогрессивных технологий. Она дала свои результаты», – заявил руководитель региона.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru