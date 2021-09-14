Природные зоны в сердце мегаполиса: Двенадцать парков, которые преобразят Казань

Почти 68 километров – такова длина берега Казанки только в черте города. К 2030 году эту территорию объединит общая система маршрутов. Об этом на всероссийском форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде, рассказала помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

На форуме «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде Наталия Фишман-Бекмамбетова презентовала проект развития прибрежных территорий Казанки

Фото: Марат Мугинов, metshin.ru

Прибрежное чудо

«Это 12 парков у воды, это тысяча гектаров ООПТ, которые расширяются. И в целом эта стратегия 3700 гектар территорий охватывает видением будущего развития. Для сравнения, территориальный размах этой стратегии – почти девять центральных парков Нью-Йорка! Но вдохновлялись ее разработчики совсем другим опытом – канадским. Rouge National Urban Park, который раскинулся в Торонто, в долине реки Руж пока что единственный в мире городской национальный парк на воде. Уникальные природные ландшафты и впечатляющее биоразнообразие – для походов, прогулок и водных видов спорта? Еще немного времени, и все это появится в столице Татарстана», – рассказала помощник Президента РТ.

По словам Наталии Фишман-Бекмамбетовой, которая является куратором Стратегии развития Казанки, главная проблема обозначилась еще несколько лет назад: в республике не было комплексного видения развития реки, а подходы к ее берегоукреплению предлагались довольно жесткие.

Наталия Фишман-Бекмамбетова: «Нужно было прекратить довольно беспорядочный отвод участков, защитить ценные территории – как водные, так и зеленые» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Были моменты, когда на берегу пытались хаотично «посадить» различные здания. Нужно было прекратить довольно беспорядочный отвод участков, защитить ценные территории – как водные, так и зеленые, ведь, все мы осознаем, что «фарш обратно не провернешь». Разработка стратегии заняла у нас два года, и, очевидно, со своей первоначальной задачей мы справились, потому что даже застройка по улице Гаврилова – наш затянувшийся градостроительный конфликт – после презентации стратегии была отменена», – отметила помощник Президента РТ.

К слову, работа с людьми является необходимым и довольно сложным этапом в реализации этого проекта. Вместе с жителями разработчики определяют функционалы парков, находят их культурные коды. С застройщиками - собственниками участков ведут переговоры по альтернативному освоению и развитию находящихся в их собственности прибрежных территорий. Взамен простой, но такой прибыльной, тотальной жилой застройки.

Rouge National Urban Park, который раскинулся в Торонто в долине реки Руж – пока что единственный в мире городской национальный парк на воде Фото: Thanujan24 / en.wikipedia.org / по лицензии CC BY-SA 4.0

Джунгли городские, но не бетонные

Ценные природные зоны с краснокнижными обитателями в самом сердце мегаполиса - ситуация сама по себе уникальная. Тем не менее, это наша данность! Судите сами, в центре города, в зеленом массиве, казанцы не раз встречали семью кабанов. А гуляя по Русско-Немецкой Швейцарии, если повезет, можно увидеть и зайцев, и ондатру, и даже цаплю – любительницу чистоты и уединения.

Но что будет с этим богатством, если в скором будущем здесь расположатся парки? К счастью, Стратегия развития Казанки – это не просто создание целостной цепочки общественных пространств. Ее разработчики заверяют: это еще и экологические аспекты самой реки.

Ценные природные зоны с краснокнижными обитателями в самом сердце мегаполиса - ситуация сама по себе уникальная Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Стратегия откроет реку для жителей и одновременно сохранит ее природное богатство», - сказала партнер архитектурной студии Orchestra Екатерина Гольдберг, которая занималась разработкой стратегии развития Казанки. «Этот проект создаст новый образ Казани – она станет городом с крупнейшей в России эко-системой речных парков», – добавила она.

Один из подходов к реализации этого проекта - многое будет отдано «на откуп» самой природе. Причем, как в экологии, так и… в благоустройстве. Вот простой пример: река никогда не зальет вашу любимую скамейку, потому что никто не поставит ее в месте разлива реки.

«Стратегия реки Казанки – это принципиально новый подход к развитию таких территорий. Мы практически не трогаем сложившуюся природную структуру, а лишь аккуратно вписываемся в нее», - успокоила заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовёнкова.

Казанка проходит через весь город, принимая в себя загрязнения из разных источников, включая ливневые воды Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Чистота реки в наших руках

Парк на берегу грязной реки? Звучит не очень заманчиво. Да, крупных предприятий, сбрасывающих в реку свои сточные воды, в Казани почти не осталось, но есть проблемы с частными промышленными сбросами. К тому же Казанка проходит через весь город, принимая в себя загрязнения из разных источников, включая ливневые воды.

И, тем не менее, выход был найден! Стратегия предусматривает целый ряд мер по очистке Казанки. Да, в определенных случаях будут нужны специальные очистные сооружения, но, как оказалось, сохранившиеся естественные берега Казанки сами по себе являются природными «очистными»!

Интересно, что обычно такие места люди называют болотами. Так вот, эти «болота» собирают и абсорбируют многочисленные загрязнения. Их природную структуру очень важно сохранить, чтобы потом не сокрушаться, что мы уничтожили естественные «очистные» и не тратить дополнительные средства на создание искусственных.

Сохранившиеся естественные берега Казанки сами по себе являются природными «очистными». Их природную структуру очень важно сохранить Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Процесс такой естественной очистки воды эффективен даже в случае сильных промышленных загрязнений, уверяет Екатерина Гольдберг. Но чтобы запустить процесс медленной экореабилитации реки, необходимо, во-первых, закрыть эти зоны от посещения людей, а, во-вторых, ликвидировать источники загрязнения. А это – ой, как непросто!

«Обычно мониторингом качества воды занимаются экологи или активисты. Но мы планируем создать специальную платформу, которой сможет воспользоваться любой человек, желающий принять участие в жизни реки», – отметила Гольдберг.

Как это будет выглядеть? Представьте, гуляете вы по парку Казанки, а в руках у вас переносной датчик, фиксирующий уровень загрязнения. Где взяли? В эко-центре, расположенном здесь же, в парке. Там же вас научили им пользоваться. А информацию вы отправите специалистам через свой смартфон. Звучит утопично? Совсем нет, уверяют разработчики. Ведь огромная часть Стратегии связана именно с просвещением.

Екатерина Гольдберг: «Мы планируем создать специальную платформу, которой сможет воспользоваться любой человек, желающий принять участие в жизни реки» Фото: metshin.ru

Стратегия здоровья

Вам, уже не терпится конкретно узнать: что будет с местечком у реки, недалеко от вашего дома? Да этим вопросом задается весь город! Дело в том, что миллион из нас проживает в десятиминутной автомобильной доступности от Казанки, а полмиллиона – в 15-минутной пешей доступности. Но подход к большому количеству уникальных природных мест сегодня затруднен, а то и вовсе невозможен. Стратегия призвана решить эту проблему.

Эффект от этого посчитали не только экологи и экономисты, но даже медики. Цифры впечатляют. Новые парки Казанки будут производить 10 100 тонн кислорода в год, а депонировать углекислого газа еще в два раза больше – 22 735 тонн. В следствие этого на 30 процентов сократится количество сердечно-сосудистых заболеваний, на 40 - респираторных. Снижение общегородской смертности составит 13,4 процента.

Здоровые привычки – вот главный результат реализации стратегии, считают ее разработчики. Утренняя пробежка вместо привычного валяния в постели, йога на траве взамен вечернего шоппинга, заплыв на байдарках против клубной тусовки и наблюдение за птицами, а не выпивка с товарищем. Добавьте сюда прогулки на лодках, триатлон и спортивное ориентирование, экотрекинг, катание на коньках и лыжах, хай-дайвинг и подводную археологию… В общем, возможности здорового образа жизни для казанцев скоро станут безграничными. И вот она важная цифра проекта, в привычных рублях: 1,5 миллиарда в год – таким будет общий экономический эффект за счет снижения заболеваемости.

Все двенадцать парков будут очень разными – каждый получит свой функционал Фото: metshin.ru

На общественных началах

Все двенадцать парков будут очень разными – каждый получит свой функционал. В одном мы сможем купаться и заниматься спортом, в другом – ловить рыбу и абсолютно легально разжигать мангал… Но, если в одних парках будет кипеть серьезное благоустройство – от дизайнерских и архитектурных решений до строительства новых дорожных «проколов» и связок. То в других парких почти ничего не изменится. Ну, разве что появятся организованные стоянки и смотровые площадки, эко-тропы и образовательная навигация.

А что, если реализация стратегии нарушит уже сложившийся уклад горожан? Был любимый дикий пляж – стала зона для шумных опен-эйров?

«Одной из основных задач стратегии стало выявление привычек людей, и такая ментальная карта у проекта стратегии есть по каждому парку, - отвечает на эти вопросы Дарья Толовёнкова. – Мы знаем, кто-где купается, паркуется и жарит шашлыки – пусть даже несанкционированно. Ведь нам надо было не найти и «обезвредить» хулиганов, а понять, как люди используют ту или иную территорию. Будем стараться проектировать парки, учитывая эти потребности».

Дарья Толовенкова: «Нам надо было понять, как люди используют ту или иную территорию. Будем стараться проектировать парки, учитывая эти потребности» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В общем, создатели стратегии обещают: ее реализация станет предельно прозрачной и будет осуществляться в эффективном диалоге с общественностью.

Впрочем, назревает и другой вопрос: если вчера вы бесплатно купались или ловили рыбу в речке, то может статься, завтра в этих местах появятся благоустроенные, но платные пляжи, парковки и зоны для рыбалки, где собственноручно выловленный карась по стоимости сравняется с форелью? Насколько дорого для горожан будет отдохнуть на реке?

«В Казани подход такой - все парки города бесплатные, вы оплачиваете лишь дополнительные услуги, которыми в принципе можете не пользоваться. Например, покупаете кофе в кафе, - поясняет Дарья Толовенкова. - С парками Казанки будет та же история. Вы сможете бесплатно отдохнуть на территории, а можете купить некую услугу, если она вам нужна».

Каким будет первый в России Национальный парк на воде

Недействующий мост в парке «Старая Казанка» превратят в комфортный пешеходный променад Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

1. Парк «Старая Казанка» / ИСКЕ КАЗАНСУ

Расположится в Адмиралтейской слободе, рядом с Зилантовым монастырем. Основная идея парка – рассказать историю этого места. Адмиралтейство и слободы, мастера и ремесла… Память о них станет основной темой реновации старых промышленных зон. В итоге город получит новые общественные пространства, в которых расположатся мастерские и небольшие современные производства. Еще один почти утраченный объект – недействующий сегодня автомост через реку – превратят в комфортный пешеходный променад.

«Манзара» раскинется между Ленинской и Кировской дамбами, со стороны парка «Кырлай» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

2. Парк Манзара

«Манзара» в переводе с татарского языка — не что иное, как «панорама». Именно такое название будет дано парку, который раскинется между Ленинской и Кировской дамбами, со стороны парка «Кырлай», ведь отсюда открываются самые роскошные виды на Кремль! Когда-то это место называли «воротами» Казани - здесь в старинный град вплывали корабли и первый свой взгляд на него бросали путешественники, такие, как, например, писатель Александр Дюма. Здесь начиналось их знакомство с культурой Востока.

Согласно планам архитекторов, в «Манзаре» расположатся смотровые площадки (красивые виды обязывают!), а также скульптуры и архитектурные композиции, которые погрузят посетителей парка в историю Казани. Кстати, созерцать городскую панораму можно будет и лежа на городском пляже, и гуляя по переходным дорожкам, и даже занимаясь спортом на специальных площадках.

Парк «Сады у Казанки» объединит пространство от чаши Центра семьи «Казан» до ГРК «Ривьера» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

3. Парк «Сады у Казанки» / КАЗАНСУ БУЕ БАКЧАЛАРЫ

Объединит пространство от чаши Центра семьи «Казан» до ГРК «Ривьера». Судя по результатам опросов населения, люди в этом районе проживают активные. Огромная зеленая лужайка у воды позволит им собираться семьями и компаниями друзей на пикники у воды, загорать, лежа на травке, играть в бадминтон… Идиллию дополнять идущие по реке пароходики, ведь, по задумке проектировщиков, это место станет основным портом Казанки. Благо, глубина реки здесь это позволяет! Отсюда будут начинаться речные прогулки и круизы по городу. Лодки, катамараны будут к услугам отдыхающих. В планах и проведение яхтенного фестиваля!

На участке набережной рядом с цирком и центральным стадионом появился «зеленый амфитеатр» с деревянной рампой Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

4. Фестивальный квартал / ФЕСТИВАЛЬ КВАРТАЛЫ

Вблизи от Цирка и Центрального стадиона – от Кремля до Кировской дамбы – было открыто новое общественное пространство. На этом участке появился «Зеленый амфитеатр», и теперь здесь, даже несмотря на обилие бетона, можно созерцать воду в окружении зелени, валяясь на лежаках или прогуливаясь по извилистым пешеходным дорожкам.

Благодаря необычному ландшафту, а именно - перепадам уровней набережной, в этом месте появились небольшие оазисы. Многолетние растения, злаковые, кустарники и даже деревья украсили некогда пустынную территорию, превратив ее, в рамках масштабного проекта освоения Казанки, в очередную красивую набережную. А новая деревянная рампа сделала это место не только привлекательным для любителей велосипедных и самокатных прогулок, но и комфортным для маломобильных групп населения.

Новое здание Национальной библиотеки РТ определило концепцию парка, который раскинулся рядом на набережной Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

5. Парк знаний / БЕЛЕМ ПАРКЫ

Еще в прошлом году Национальная библиотека РТ перебралась в здание НКЦ. Теперь это – мультикультурное пространство, в котором запах книг смешался с ароматом кофе. Собственно, это и определило концепцию парка, который раскинулся рядом. Книжные фестивали, павильоны для маленьких и взрослых книгочеев – будущее этого места. А настоящее – территория молодости, где есть места для пляжного волейбола, футбола, петанка и уличных представлений. Здесь бьют фонтаны, а инсталляция «Речные ворота» приглашает на аудиоспектакль.

Парк «Урам» уже назвали крупнейшим экстрим-парком страны Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

6. Парк Урам

Первый реализованный проект стратегии. И самый молодежный! Его уже назвали крупнейшим экстрим-парком страны. Два гектара спортивного счастья включают в себя скейт-парк, памп-треки для опытных и начинающих спортсменов, площадки для воркаута и паркура, стритбольный парк, эйр-парк и тренинг-зону. Все пространства соответствуют международным требованиям безопасности. К слову, данный парк сможет принимать соревнования международного уровня и даже чемпионаты мира. Фигуры различной сложности делают это место одинаково привлекательным как для профессионалов, так и для новичков.

Парк, в который войдут сразу несколько ранее обособленных спортивных объектов, расположится у стадиона «Ак Барс Арена» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

7. Спортивный парк / СПОРТ ПАРКЫ

«Долой заборы!» - такова идея этого пространства, которая призвана объединить сообщества людей не чуждых спорту. Этот парк, в который войдут сразу несколько ранее обособленных спортивных объектов, расположится у стадиона «Ак Барс Арена». Пятикилометровая круговая дорожка будет радовать и адептов бега, и фанатов велотрека. Зеленая зона привлечет любителей спокойных прогулок, йоги, пилатеса или ушу. Ну, а после тренировок всегда можно будет отдохнуть в кафе. Планируется, что здесь так же появится гостиница для участников соревнований, которые будут проходить в спортивных объектах, находящихся на территории парка.

Русско-немецкая Швейцария – природный парк, населенный многочисленными «краснокнижниками», историческая территория, где была найдена первая стоянка человека в окрестностях Фото: metshin.ru

8. Русско-немецкая Швейцария / РУС-АЛМАН ШВЕЙЦАРИЯСЕ

Природный парк, населенный многочисленными «краснокнижниками», историческая территория, где была найдена первая стоянка человека в окрестностях – и все это в центре мегаполиса! Что ни говори, а это пространство уникальное. У Русско-немецкой Швейцарии есть свой культурный код. А еще есть масса перспектив стать для горожан излюбленным местом выходного дня, где приятно долго гулять, останавливаться на пикники и пленэры, знакомиться с природой на эко-маршрутах и даже посещать экскурсии… В планах объединить Швейцарию и Спортивный парк пешеходным мостиком, который будет проходить над рекой.

Наряду с тихими местами в Савиновском парке появятся и зоны для активностей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

9. Савиновский парк / САВИН ПАРКЫ

Парк районного масштаба, но это никак не умалит его функционала, который будет детально проработан с жителями окрестностей. Здесь все еще можно найти ценные природные территории, которые непременно нужно сохранить. Но наряду с тихими местами в этом парке появятся и зоны для активностей – спортивных, детских и семейных.

«Заливу Казанки» уготовлена судьба главной водной станции реки и любимого места приверженцев водных видов спорта Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

10. Залив Казанки / КАЗАНСУ КУЛТЫГЫ

Вдоль железной дороги у санатория «Ливадия» и сегодня можно обнаружить лодочную станцию. Исторический функционал этого места никто нарушать не будет. Более того, «Заливу Казанки» уготовлена судьба главной водной станции реки и любимого места приверженцев водных видов спорта и развлечений. Кайтсёрфинг, виндсёрфинг, гребля, управление катером – чего только здесь не будет! А вблизи ценных природных территорий и водно-болотистых угодий будут проложены эко-тропы, начиная аж от «Спортивного» и «Швейцарии»!

Экопарк «Су аланы» станет настоящим альма-матер для всех «заболевших» биологией Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

11. ЭКОПАРК «СУ АЛАНЫ»

То, что это водно-болотистый парк уже из названия ясно! Парк Водяной расположится на реке со стороны аэродрома «Борисоглебское», аккурат напротив «Залива Казанки». Он станет настоящим альма-матер для всех «заболевших» биологией! Совместно с университетами здесь будет создана научная база, которую смогут посещать и студенты- будущие светила науки, и те, кому просто интересно надеть болотные сапоги, взять пробу воды, а затем провести несложный анализ в местной лаборатории.

Идеальным местом для отдыха с палатками станет природный парк в районе притока малых рек в Казанку и до Голубых озёр Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

12. Парк пяти рек / БИШ ЕЛГА ПАРКЫ

Уйти в поход с палаткой на выходные? Совсем скоро идеальным местом для этого станет природный парк в районе притока малых рек в Казанку и до Голубых озёр. Как вы поняли, для любителей сплавов здесь будет вообще – раздолье! В этом парке ничто не нарушит вашего единения с природой, и во же время этот отдых станет особенно комфортным, ведь здесь вы найдете и оборудованные зоны для пикников, и эко-кемпинги, и палаточные лагеря, а также парковку, общественные туалеты, пункты проката и другие сервисы. Чтобы защитить этот парк от пагубного воздействия человека, будут разработаны правила поведения в этой зоне и обозначены эко-тропы.

Автор: Ольга Туманская

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов