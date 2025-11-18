news_header_top
Руc Тат
Происшествия 18 ноября 2025 10:34

Две жительницы Зеленодольского района поверили аферистам и лишились более 4 млн рублей

Две жительницы Зеленодольского района Татарстана обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Общая сумма ущерба составила около четырех миллионов рублей.

77-летняя пенсионерка из Зеленодольска на протяжении недели получала звонки от неизвестных. Ей сообщали об угрозе «несанкционированного перевода ее сбережений на нужды ВСУ». Чтобы предотвратить это, злоумышленники убедили женщину передать деньги на ответственное хранение. Следуя инструкциям, во дворе своего дома она отдала 3,3 млн рублей незнакомому мужчине.

19-летняя жительница поселка Осиново стала жертвой другой схемы. Мошенники предложили ей легкий заработок на ставках в интернете. На протяжении недели девушка, надеясь на выигрыш, перечисляла деньги на электронные кошельки преступников.

Когда ее накопления закончились и она сообщила об этом кураторам, те прекратили общение и заблокировали номера. В результате девушка потеряла более 690 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

