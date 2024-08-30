Две жительницы Зеленодольска отдали лжеброкерам более 3 миллионов рублей

Две жительницы Татарстана стали жертвами мошенников, обещавших легкий заработок на инвестициях, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

21-летняя девушка из Зеленодольска попалась на удочку аферистов через социальную сеть. Ей предложили обучение финансовой грамотности и инвестированию. Не имея собственных сбережений, она взяла кредиты на общую сумму 1,3 миллиона рублей и внесла их на якобы брокерский счет. Когда девушка попыталась вывести «заработанные» деньги, мошенники сослались на технические проблемы и предложили продолжить инвестировать. Осознав обман, потерпевшая обратилась в полицию.

Похожая история произошла с 56-летней жительницей поселка Васильево. Она откликнулась на рекламу в интернете и вложила 1,7 миллиона рублей кредитных средств в фиктивные инвестиции. Как и в первом случае, обещанной прибыли она не получила.

По обоим инцидентам Следственный отдел ОМВД России по Зеленодольскому району возбудил уголовные дела по статье «Мошенничество».