Две жительницы РТ претендуют на награду Знание.Премия – 2024

Жительницы Татарстана Наталья Топал и Татьяна Бурганова претендуют на просветительскую награду Знание.Премия – 2024. Отдать свой голос за претендентов на победу, а также любых других понравившихся номинантов можно на страничке премии в соцсети «Вконтакте». Проголосовать можно до 15 января 2025 года.

Наталья Топал — доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ, кандидат исторических наук. Она участвует в номинации «За вклад в просвещение в сфере “История”». Топал ведет активную работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. В зоне СВО и приграничных районах она провела более 40 лекций для 1,6 тысяч военных, чем помогла укрепить боевой дух солдат.

Татьяна Бурганова — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учитель истории и обществознания школы № 91 Казани. Она помогает школьникам раскрывать свой потенциал и активно участвовать в жизни общества. Просветитель продвигает федеральные молодежные проекты и вовлекает учеников в социально значимую деятельность на базе школьного музея.

В открытом голосовании в специальной номинации «Народный выбор» участвует 96 номинантов шорт-листа: 53 просветителя и 43 проекта. Претенденты представлены в 15 номинациях, в каждой из которых можно отдать свой голос за одного просветителя или просветительский проект.

Для участия в четвертом сезоне проекта было подано более 19,5 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 56 стран мира. Конкурс на попадание в шорт-лист, отобранный экспертным советом награды, составил около 175 человек на место. Самыми популярными стали номинации «За просветительскую деятельность в школе» (2440 заявок), «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации» (1989 заявок) и «Советник-просветитель» (1858 заявок).

Имена всех лауреатов просветительской награды Знание.Премия — 2024 будут озвучены на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в феврале 2025 года в Москве.