Происшествия 21 августа 2025 21:20

Две женщины погибли, шесть человек пострадали в массовом ДТП в Татарстане

Фото: Прокуратура РТ

Сегодня у села Пановка Пестречинского района РТ произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщает прокуратура РТ, водитель Kia Rio выехал на встречку и столкнулся с «Ладой» 14-й модели. От удара легковушку отбросило на Daewoo, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП две пассажирки «Лады» погибли на месте, еще шесть человек госпитализированы.

На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев. Организована проверка.

