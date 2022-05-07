Две женщины погибли и мужчина пострадал на пожаре в Татарстане

Сообщение о том, что в селе Муслюмово на улице Урожайная горит дом поступило в 15.18 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горел частный кирпичный одноэтажный дом.

В 15.27 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 40 кв. метров, через 20 минут пожар был потушен.

В сгоревшем доме были найдена тела двоих женщин. Кроме того, пострадал мужчина.

Причины пожара устанавливаются.

