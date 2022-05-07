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Ру Тат
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Происшествия
7 мая 2022  16:27
Полина Шевчук

Две женщины погибли и мужчина пострадал на пожаре в Татарстане

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Сообщение о том, что в селе Муслюмово на улице Урожайная горит дом поступило в 15.18 на номер вызова пожарной охраны 101.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, горел частный кирпичный одноэтажный дом.

В 15.27 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 40 кв. метров, через 20 минут пожар был потушен.

В сгоревшем доме были найдена тела двоих женщин. Кроме того, пострадал мужчина.

Причины пожара устанавливаются.
 

#сгорела женщина #пожар с погибшими #МЧС РТ
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