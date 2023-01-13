Две женщины и ребенок пострадали в двух ДТП на Горьковском шоссе в Казани

фото: очевидцы

Сразу два серьезных ДТП произошли накануне на Горьковском шоссе в Казани в сторону выезда из города.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, около половины шестого вечера 28-летняя девушка-водитель автомобиля Renault, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость и врезалась во внедорожник Toyota, который откинуло на «ГАЗель». От удара французский автомобиль развернуло поперек дороги.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель.

Спустя буквально полтора часа на том же отрезке дороги водитель «Лады» 14-й модели не справился с управлением и вылетел в отбойник. От удара легковушку выкинуло на «ГАЗель».

В аварии травмы получили 36-летняя женщина и 6-летний ребенок, которые были пассажирами легкового автомобиля.

Как рассказали «Татар-информу» свидетели ДТП, из-за аварий собралась огромная пробка и выезд из Казани был практически заблокирован.