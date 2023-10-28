Две юные гимнастки из Татарстана стали призерами Спартакиады Специальной Олимпиады

Две юные жительницы Татарстана — воспитанницы Академии гимнастики и спорта VFC — стали призерами Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады по художественной гимнастике, которая прошла в Тольятти.

В состязаниях участвовали 356 спортсменов с особенностями. Представительницы республики отметились в упражнении с обручем: 10-летняя Сафина Шайгарданова завоевала первое место, а 13-летняя Софья Столярова стала бронзовым призером.

Девочки тренируются в казанской академи уже четвертый год. Их тренеры обучаются на Кафедре адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.