Две волейболистки казанского «Динамо» выступят в составе сборной РФ на чемпионате мира
С 20 по 29 сентября в Мексике пройдет женский чемпионат мира по волейболу U18, где в составе сборной России выступят две волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». Об этом информирует клубная пресс-служба.
Мировой юношеский чемпионат среди девушек стартует в Мексике сегодня. От казанского клуба за победу будут бороться доигровщица Дарья Заманская и блокирующая Варвара Сергеева.
К слову, Дарья является дочерью баскетболиста казанского УНИКСа конца прошлого-начала нынешнего веков Игоря Заманского, ныне тренера молодежного состава питерского «Зенита».