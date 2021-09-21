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Ру Тат
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21 сентября 2021  15:54
Cергей Гаврилов

Две волейболистки казанского «Динамо» выступят в составе сборной РФ на чемпионате мира

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С 20 по 29 сентября в Мексике пройдет женский чемпионат мира по волейболу U18, где в составе сборной России выступят две волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс». Об этом информирует клубная пресс-служба.

Мировой юношеский чемпионат среди девушек стартует в Мексике сегодня. От казанского клуба за победу будут бороться доигровщица Дарья Заманская и блокирующая Варвара Сергеева.

К слову, Дарья является дочерью баскетболиста казанского УНИКСа конца прошлого-начала нынешнего веков Игоря Заманского, ныне тренера молодежного состава питерского «Зенита».

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