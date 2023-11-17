Две улицы в Ново-Савиновском районе почти на сутки останутся без воды

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В нескольких домах в Ново-Савиновском районе ожидается отключение воды. Причиной стало подключение водопровода к детскому саду по улице Адоратского. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Водоканал».

Водоснабжение будет прекращено в 9 утра 22 ноября и возобновится в 6 утра следующего дня. Без воды на это время останутся следующие адреса:

— ул.Адоратского, 4, 4а, 13, 2а, 2а корп.1, 2а корп.2, 4б, 4в,

— пр.Ямашева, 91, 93, 93/1, 93/2, 95, 97, 97а, 97е, 102 стр.

В «Водоканале» напомнили, что жители указанных домов могут направить по номеру +7(843)231-62-60. Согласно запросам, к домам будут направляться автоцистерны с водой.