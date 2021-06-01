Две трети жителей Татарстана положительно относятся к работе в подростковом возрасте

Почти две трети жителей Татарстана, 65%, готовы дать своим детям совет начинать работать до достижения 18-летнего возраста. Это следует из опроса, проведенного сервисом HeadHunter в преддверии Международного дня защиты детей.

Не готовы дать совет начинать трудиться до достижения совершеннолетия чуть больше четверти респондентов, 26%, а остальные опрошенные затруднились с ответом.

«При этом наиболее подходящей для подростка татарстанцы считают работу курьером или волонтером (по 57% ответов), помощником /ассистентом / стажером (56% выбрали этот вариант) и расклейщиком объявлений (52%)», — пояснили специалисты сервиса.

Среди ключевых преимуществ раннего трудоустройства татарстанцы назвали развитие самостоятельности, приобретение новых навыков, появление собственного заработка и повышение ответственности. Многие также упомянули появление настоящего жизненного опыта и возможности накопить деньги на определенную цель.

Кроме того, по мнению жителей республики, работа в подростковом возрасте дает навык общения с людьми и помогает приобрести финансовую грамотность.

Вместе с тем опрошенные уверены, что при трудоустройстве подростков необходимо соблюдение ряда требований, среди которых — гибкий график (его упомянули 73% татарстанцев), отсутствие тяжелых физических нагрузок (61%) и ограниченное количество рабочих часов в день (58%).

Помимо этого, желательны официальное оформление (о нем вспомнили 47% респондентов), близость работы к дому (40%), возможность работать удаленно (32%) и наличие страховки (27%), уточнили аналитики сервиса.