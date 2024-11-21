Две трети украинцев не доверяют правительству, показал опрос

Две трети граждан Украины выразили свое недоверие национальному правительству. За год этот показатель вырос на 17%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup.

Только каждый четвертый (28%) одобряет деятельность правительства Украины, что на 19% меньше, чем годом ранее.

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за год упал на 21% и сейчас составляет 60%.

Основными причинами падения доверия к властям украинцы назвали усталость от боевых действий, а также неопределенность будущего.

Зеленский занимает пост президента Украины с мая 2019 года. В мае текущего года в стране должны были пройти выборы главы государства, которые были отложены в связи с ведением боевых действий. Юридически срок полномочий Зеленского истекал 21 мая.