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Две трети украинцев не доверяют правительству, показал опрос
Две трети граждан Украины выразили свое недоверие национальному правительству. За год этот показатель вырос на 17%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Gallup.
Только каждый четвертый (28%) одобряет деятельность правительства Украины, что на 19% меньше, чем годом ранее.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за год упал на 21% и сейчас составляет 60%.
Основными причинами падения доверия к властям украинцы назвали усталость от боевых действий, а также неопределенность будущего.
Зеленский занимает пост президента Украины с мая 2019 года. В мае текущего года в стране должны были пройти выборы главы государства, которые были отложены в связи с ведением боевых действий. Юридически срок полномочий Зеленского истекал 21 мая.
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