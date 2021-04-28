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Ру Тат
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28 апреля 2021  12:56
Надежда Захарова

Две трети товарооборота Татарстана и Беларуси приходится на продукты нефтехимии

Две трети товарооборота Татарстана и Беларуси приходится на продукты нефтехимии
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Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил перспективы российско-белорусского сотрудничества с Премьер-министром Беларуси Романом Головченко. В том числе стороны затронули сферу нефтехимии, на которую приходится большая часть товарооборота, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Так, за 2020 год внешнеторговый оборот Татарстана и Беларуси составил 870,4 млн долларов. Ключевое направление партнерства — это развитие кооперационных связей между предприятиями нефтехимического комплекса. На их долю приходится 2/3 товарооборота между РТ и Беларусью.
«Беларусь на протяжении последних лет стабильно входит в число лидеров — внешнеторговых партнеров республики. Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в области экономики. Данному процессу необходимо придать динамику и усилить сотрудничество», — заметил Рустам Минниханов.
В настоящее время Татарстан — основной поставщик продукции нефтехимии, которая не производится в Беларуси. Это, к примеру, синтетический каучук, полимеры этилена, моноэтиленгликоль и другие.
Кроме того, на территории страны работают 18 АЗС ПАО «Татнефть», четыре дилера КАМАЗа, реализующие машины и запчасти.

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