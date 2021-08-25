Две трети сотрудников КАМАЗа привились от коронавируса

На заводах и в подразделениях КАМАЗа за шесть месяцев с начала прививочной кампании обоими компонентами вакцины от коронавируса привиты 19,8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Всего на КАМАЗе в настоящее время, согласно материалам компании, работают свыше 29 тыс. человек. Таким образом, полностью привиты к настоящему времени 68% сотрудников.

Первым компонентом препарата «Спутник V» вакцинированы 23,3 тыс. камазовцев.

Процедуру вакцинации камазовцы проходят в здравпунктах заводов и подразделений компании без отрыва от производства.