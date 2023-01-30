Две трети россиян хотят сменить работу

Эксперты компании Get experts опросили сотрудников российских компаний, как они оценивают свое нынешнее место работы и собираются ли сменить его в 2023 году. Всего в исследовании приняли участие 1012 человек — специалисты, менеджеры среднего и высшего звена из различных отраслей и разных регионов России.

О том, чтобы покинуть имеющуюся работу, думают две трети (66%) опрошенных. При этом подавляющее большинство — 48% — говорят, что хотели бы найти себе новое место в той же или смежной сфере деятельности. На радикальную смену отрасли согласны 17%, а 1% и вовсе готов уйти «в никуда».

Доля тех, кто пока не определился с этим вопросом или сомневается, составила 19%. 11% заявили, что их всё устраивает и менять работу они не собираются. Еще 4% признались, что уже сменили место работы в прошлом году и не намерены делать это в ближайшем будущем.

В пятерку наиболее частых причин для смены работы вошли: недостаточная заработная плата и система мотивации (38%), отсутствие карьерного или профессионального роста (17%), усталость/выгорание (14%), намерение совершить релокацию (11%) и коллектив либо руководитель, которые чем-то не устраивают (9%). Также респонденты называли в качестве причин желание открыть свой бизнес и неудобный график либо слишком высокую нагрузку (по 5%).

Что интересно, в разных сферах деятельности и процент собирающихся сменить работу разный. Выше всего он среди респондентов из таких сфер, как маркетинг (78%) и управление персоналом (74%), а ниже всего — в IT (50%). На зарплату и систему мотивации больше всего (43%) жалуются специалисты в сфере продаж, меньше всего (21%) проблем с доходом в управлении персоналом. Зато для HR-специалистов наиболее критичны усталость / выгорание (26%) и несовместимость с коллективом или руководителями (26%).

Карьерным и профессиональным ростом больше всего (26%) озабочены профессионалы в области логистики. Им же принадлежит и рекордное число упоминаний неудобного графика и чересчур высокой загрузки на работе (11%). На релокацию больше всех нацелены специалисты в двух сферах — IT и высший менеджмент (по 24%).