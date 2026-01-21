Две трети регионов России запустили сервисы доступа к медицинским услугам в MAX

Фото: © «Татар-информ»

Возможность онлайн-записи к врачу появилась в национальном мессенджере MAX. Сервис уже запущен в двух третях регионов России, сообщили в пресс-службе платформы.

Пользователи могут воспользоваться услугой через чат-бот или мини-приложение внутри мессенджера. В Max доступна запись на прием к врачу, а также перенос даты визита или его отмена.

Чтобы записаться впервые, необходимо дать согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения и номер СНИЛС, а также пройти авторизацию через портал «Госуслуги».

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков отметил, что совместно с командой национального мессенджера продолжается развитие медицинских сервисов в MAX. Речь идет не только о записи к врачу, но и о телемедицинских консультациях, подписании согласий на медицинское вмешательство и других цифровых возможностях.