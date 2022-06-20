Минздрав: Две трети лекарств на российском рынке — отечественного производства

На российском фармацевтическом рынке две трети объема в натуральном выражении составляют отечественные препараты. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, сообщает ТАСС.

«Рынок уверенно растет, его капитализация составляет около 2 трлн рублей. И в натуральном выражении две трети данного объема занимают отечественные лекарственные препараты», — сказал Глаголев во время международной научно-практической конференции «Оценка технологий здравоохранения: совершенствование стратегии развития системы лекарственного обеспечения».

По словам докладчика, почти 95% отечественных препаратов производятся в РФ по технологии полного цикла, но преобладание зарубежных лекарств над лекарствами собственного производства в денежном выражении еще сохраняется.

«Около двух третей отечественные, но их финансовая доля составляет одну треть, здесь есть над чем работать», — пояснил замминистра. При этом, по его данным, все лекарства с ажиотажным спросом доступны и никаких признаков дефицита в стране нет.