Две тонны помощи доставлены в зону спецоперации из Бугульмы

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

Из Бугульмы в зону специальной военной операции на Украине доставили около двух тонн помощи на сумму более 1 млн рублей. Бойцы получили теплые вещи, продукты питания, генераторы, бензопилы, рации, печки-буржуйки, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

Много вещей отправилось в Донецкий военный госпиталь: кварцевые лампы, тонометры, мебель, медицинские принадлежности, медикаменты, в том числе противовирусные средства.

Помимо прочего, до бойцов дошло варенье по благотворительной акции «Обещаю вернуться!». «Это особая, согревающая душу, гуманитарная помощь — банки с вареньем», — уверены в администрации.

Груз собран силами жителей Бугульминского района и сотрудников эксплуатационного локомотивного депо станции Бугульма Куйбышевской железной дороги. Доставили помощь на частной машине, а сопровождал его председатель первичной профсоюзной организации локомотивного депо.

С начала 2023 года Бугульма направила военным 22 партии помощи общим весом 66,5 тонны на 27,3 млн рублей.