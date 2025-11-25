Две тонны гумпомощи из Высокогорского района доставили землякам в зону СВО
Очередная партия гуманитарной помощи из Высокогорского района была успешно доставлена защитникам.
Двухтонный груз до пункта назначения привезли глава Казакларского сельского поселения Рамиль Сафин и депутат Дубъязского сельского поселения Ильяс Бариев, вновь взяв на себя ответственную миссию. Их путь прошел через Северодонецк, Луганск, Донецк и Мариуполь.
Груз сформирован по запросам бойцов, к нему также добавлены индивидуальные посылки от родных. Жители близлежащих сел и деревень внесли свой вклад, а благодаря доставке эта поддержка уже в руках тех, кто находится на передовой.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Фото: пресс-служба Высокогорского района РТ.