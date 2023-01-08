Две теплоэлектростанции повреждены при обстрелах ВСУ Нового Света и Зугрэса в ДНР

Две тепловые электростанции в ДНР получили повреждения в результате обстрелов украинскими войсками, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

При обстреле поселка Новый свет повреждена инфраструктура Старобешевской ТЭС, а при обстреле города Зугрэс – Зуевской ТЭС, уточнили в СЦКК. Кроме того, при обстреле Еленовки украинскими войсками повреждения получил автомагазин.

Сегодня утром в СЦКК сообщили, что украинские военные выпустили шесть ракет из РСЗО и одну ракету из оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» по Новому свету и Зугрэсу.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин. 30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о включении в состав России ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.