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Экономика
7 декабря 2021  04:14

Две татарстанские организации выплатили долги по зарплате на 2,2 млн рублей

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Две татарстанские организации выплатили долги по заработной плате общей суммой 2,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ. 

Казанская строительная компания ООО «Авиапроммонтаж» погасила свою задолженность перед 11 работниками — они получили в сумме 831 тыс. рублей. 

Еще одно предприятие — ООО «Каратунское зерно» из Апастовского района выплатило 51 работнику 1 409,9 тыс. рублей.

Министерство вместе с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда.

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