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Две татарстанские компании погасили долги по зарплате на сумму почти 1,3 млн рублей
В Татарстане две организации погасили задолженность перед своими работникам на общую сумму почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
«Министерство <...> во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отметили в ведомстве.
Так, в Лениногорском районе 28 сотрудников ООО «Строительно-испытательная лаборатория» получили 868 тыс. рублей зарплаты, в Альметьевском районе ООО «УК «Ашале» погасило долг по зарплате на сумму 399,8 тыс. рублей перед 40 работниками.
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