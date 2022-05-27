Две татарстанские команды сыграют в финале Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

Два татарстанских коллектива примут участие в суперфинале Всероссийских соревнований «Золотая шайба».

Республику Татарстан на турнире представят: среди юниоров допризывного возраста 2005-2006 г.р - команда «Лесные пчелы» из Елабуги, среди старших юношей 2007-2008 г.р. - комнда «Ак Буре» из Казани.

Стоит отметить, что всего в турнире примут участие 16 команд в четырех возрастных группах (10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет), а сами соревнования пройдут в Перми.

Суперфинал завершится 28 мая «Матчем звёзд» – традиционным для региона хоккейным матчем между сборной командой Пермского края и командой «Красные Звезды».