Две сестры из Бавлов проведут семь суток за решеткой за дебош в магазине

Инцидент произошел в минувший четверг в Бавлах, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

По данным агентства, две сестры пришли в магазин, где раньше работали. Там между ними и администрацией произошел конфликт. Причиной ссоры, по данным агентства, стали деньги.

Во время дебоша сестры увидели, что персонал нажал тревожную кнопку. Тогда они скинули с полок товар и попытались скрыться.

Женщин задержали полицейские. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, дебоширкам назначено наказание в виде семи суток ареста.