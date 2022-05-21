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Ру Тат
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Происшествия
21 мая 2022  11:27
Полина Шевчук

Две сестры из Бавлов проведут семь суток за решеткой за дебош в магазине

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Инцидент произошел в минувший четверг в Бавлах, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

По данным агентства, две сестры пришли в магазин, где раньше работали. Там между ними и администрацией произошел конфликт. Причиной ссоры, по данным агентства, стали деньги.

Во время дебоша сестры увидели, что персонал нажал тревожную кнопку. Тогда они скинули с полок товар и попытались скрыться.

Женщин задержали полицейские. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, дебоширкам назначено наказание в виде семи суток ареста.

 

 

#дебошир #МВД по РТ
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