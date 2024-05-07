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Две студенческие команды представят Татарстан на суперфинале турнира ПФО по баскетболу
Команды из двух вузов Татарстана представят республику на суперфинале турнира ПФО по баскетболу «3×3», который пройдет 10 и 11 мая в Перми. Об этом сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РТ.
Цель проекта — популяризация в федеральном округе баскетбола «3×3», привлечение студентов вузов к регулярным занятиям спортом, выявление лучших непрофессиональных студенческих команд по баскетболу «3×3». Окружной турнир проводится в этом году впервые по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Всего командам нужно пройти три этапа: лучших из них сначала определили в вузах, затем сильнейших выявили в региональном турнире — они примут участие в окружном финале в Перми. Всего за победу поборются представители 14 регионов ПФО.
Татарстан на турнире представит женская команда из КФУ и мужская — из Казанского государственного аграрного университета.
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