Две страны испытают комбинацию «Спутника V» и Pfizer

Две страны испытают комбинацию российской вакцины «Спутник V» и американо-немецкого препарата Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Руководитель фонда отметил, что на сегодняшний день в Аргентине проходит аналогичное тестирование — в ней участвуют российская вакцина и Moderna.

«Также есть еще две страны, которые сейчас проводят исследование комбинации Pfizer и „Спутника“, и мы полагаем, что это будет очень успешная комбинация», — резюмировал Кирилл Дмитриев.

По его словам, такие попытки проводятся во многих странах — они хотят рассчитать эффективность различных комбинаций.

Ранее в ВОЗ заявили, что идея смешивания разных вакцин от Covid-19 интересна, но требуется больше данных, в том числе по препарату «Спутник V».