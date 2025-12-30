Две стороны медали «Тур де Ски» или диагноз: от массовки – до топ-10 для Коростелева

Итальянский этап «Тур де Ски» оказался полярно неоднозначным для наших лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой. Как и в Давосе, татарстанские спортсмены не сумели даже пройти квалификацию, а вот в раздельной гонке Коростелев показал обнадеживающий прогресс. О главных итогах «Тур де Ски» – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Федерация лыжных гонок РТ

В спринтерских гонках наши ребята пока лишь в качестве «массовки»

Судя по сценарию на спринтерских гонках «Тур де Ски», прошедшего времени со швейцарского этапа Кубка мира не хватило, чтобы российские лыжники проработали свои ошибки Давоса. Как и тогда, Савелий Коростелев и Дарья Непряева ничем своих болельщиков в спринте не порадовали — снова не смогли пройти квалификацию, остановившись в шаге от борьбы в финальных забегах.

Непряева финишировала 34-й, отстав от проходного места менее чем на секунду. Прогресс по сравнению с 39-м местом в Давосе есть, но тем не менее ее результат на мировом уровне выглядит по-прежнему блекло. Еще печальнее картина у Коростелева: 49-е место и отставание почти в восемь секунд от квалификации.

После дебютного этапа Дарья Непряева объясняла разницу в спринтерских гонках в России и на мировых стартах. Однако применить на практике эти знания не удалось. Так же, как и понимание, что в Европе другой снег.



«В России гонки часто проходят по такой схеме: засаживаешь в подъем, затем прямо со спуска — и сразу снова включаешься в подъем. Но на трассах Кубка мира спусковую часть нужно отрабатывать даже сильнее, чем подъемную», — объясняла Дарья Непряева после Давоса.

Результаты показывают суровую реальность: сильнейшие на данный момент спринтеры страны на мировом уровне пока исполняют только роль «массовки». Пока что они не могут даже пробиться в четвертьфинал, чтобы испытать себя в серьезной контактной борьбе.

Причина отставания наших ребят на фоне лыжников из других стран еще и в отвыкании от той бешеной скорости, которая требуется на квалификации. В России порой можно пройти в топ-30, не выкладываясь на все сто. Чтобы конкурировать на мировой арене, отдачу на трассе придется включать совсем другую.

Фото: Рамиль Гали, «Татар-информ»

Старший тренер сборной России Егор Сорин, впрочем, отмечает, что эти места провалом не считают и на большие достижения в штабе не рассчитывали изначально.



«Ни вчера, ни сегодня результат меня не удивил. В спринте было понятно, что Савелию будет сложно бороться за топ-30. Хотя мы думали, что он будет чуть поближе – может быть, одной секунды не хватит для попадания в забеги. Не хватило чуть больше, но ничего странного в этом нет.



Если посмотреть, как наши лыжники-универсалы бегали спринты, то можно заметить, что многие из них оказывались в пятом-шестом десятке: и Александр Легков, и Максим Вылегжанин, и Евгений Белов, и Илья Черноусов. Особенно на таких быстрых спринтах, как в Тоблахе, где всего 2,5 минуты на легком круге. Так что никаких особых надежд перед спринтом мы не питали», — сказал Сорин «Чемпионату» по окончании гонок.

Что касается победителей, норвежцы вновь показали, кто задает тон. Злой после срыва в Давосе Йоханнес Клебо устроил показательный разгром, победив своих соотечественников с огромным преимуществом. У женщин триумф праздновала Кристине Шистад, которая наконец наказала шведок, хотя и в отсутствие их лидеров. Приходится констатировать, что победы норвежцев, особенно молодых, таких как Ларс Хегген, лишь подчеркивают разрыв в уровне лыж на сегодняшний день.

Коростелев мощно прогрессирует в «разделке». До Клебо всего полминуты

Пожалуй, самый главный вывод, который можно сделать после уже второго этапа Кубка мира для россиян, так это то, что спринтерские гонки и раздельный старт — это абсолютно разные виды спорта.

В спринте Савелий Коростелев — будем говорить прямо — вновь провалился с треском. Но то, что произошло на следующий день в классической раздельной гонке на 10 км, — это совсем другое дело. Всего в четвертой для себя гонке Кубка мира 22-летний лыжник совершил карьерный прорыв, впервые ворвавшись в десятку сильнейших в мире, заняв девятое место.

После провала в спринтерской квалификации многие задавались вопросом: а каков реальный класс действующего обладателя Кубка России в компании мировых звезд? Своей работой на десятикилометровке Савелий дал исчерпывающий ответ.

Он стартовал одним из первых, под седьмым номером. Хотя и перед ним стартовали лыжники, на которых можно было ориентироваться, но изначально было ясно, что они не претендуют на лидерство в общем зачете. Коростелев был способен их обойти. И он сделал это.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нормальное выступление, хороший результат. Топ-10 на Кубке мира — это в любые времена было достойно. Наконец-то Савелий дождался «своей» гонки и показал, на что способен на данный момент», — комментировал старший тренер сборной России Сорин «Чемпионату» после гонки.

При этом стоит отметить, что Савелий не просто вошел в топ-10, он показал, что может бороться с лидерами в их игре. Все главные фавориты гонки вышли на трассу позже, а показанное Коростелевым время долго оставалось лучшим, и лишь постепенно лидеры начали его улучшать. Однако отставание Савелия от них оказалось минимальным.

От победителя, норвежца Маттиса Стенсхагена, отставание составило менее 40 секунд. А до таких титанов, как Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен, Коростелеву не хватило всего около полуминуты. Это огромный прогресс и сигнал для всего лыжного мира.

Важно понимать, в какой битве он участвовал. Для его прямых соперников в тот день — Стенсхагена и Иверсена — «Тур де Ски» был последним шансом пробиться на Олимпиаду. Они бежали на пределе. И тот факт, что российский лыжник оказался с ними почти «в одни ноги», говорит о многом.

Это девятое место — успех, вполне закономерный итог для Коростелева и уверенный старт новой, большой истории. Теперь, когда психологический барьер пройден, у него должно открыться второе дыхание. Впереди у него необычные форматы гонок, включая контактный масс-старт, где он сможет проявить себя в борьбе.

Непряевой повторить успех Коростелева не удалось. Этому есть объективные причины

Дарья Непряева же на классической разделке финишировала лишь 27-й, уступив победительнице, норвежке Астрид Слинн, почти полторы минуты. Впрочем, надо признать честно, что ждать от Дарьи Непряевой такого же яркого прорыва, как у Савелия, изначально смысла не было. По крайней мере, не сейчас.

Этот результат — честный срез ее нынешней формы. Достаточно вспомнить, как для Дарьи начался нынешний сезон: у обладательницы Кубка России в этом году не было ни одной победы или даже призового места на внутренних стартах. Она сама не раз говорила, что пик формы должен прийтись на более поздний этап. Но неожиданный выезд на Кубок мира внес свои коррективы в привычный график подготовки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как верно отметил тренер спортсменов Егор Сорин, не стоит делать поспешных и далеких выводов. Ключевая цель сейчас — планомерная подготовка к Олимпийским играм, и с этой точки зрения Непряева исправно выполняет свою работу, набирая ценные кубковые очки в каждой гонке.

Что же касается борьбы за победу, то здесь царила настоящая драма. Астрид Слинн победила благодаря безупречному распределению сил на сложной трассе. Невероятно острая борьба развернулась за второе место, где австрийка Тереза Штадлобер буквально вырвала его у американки Джессики Диггинс. А шведка Фрида Карлссон, задавшая на старте бешеный темп, не выдержала его и опустилась на пятую позицию.