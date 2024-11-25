Куда казанцам поехать на Новый год: горнолыжка, теплые моря и две столицы

Поездка на Новый год на любом направлении всегда дороже, чем в обычные даты, в 1,5-2 раза минимум

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодние туры стали дороже примерно на 20%

В этом году казанцы задумались об отдыхе на зимних каникулах раньше, чем обычно. По словам экспертов туротрасли, активно бронировать туры жители столицы Татарстана начали уже в сентябре. В единичных случаях путевки оформляли летом. Забронировать проживание в некоторых сегментах отелей на данный момент уже нельзя – они заполнены на 100%.

Пиковые даты заездов в отели на зимних каникулах из года в год не меняются. Для тех, кому хочется экзотического Нового года, это традиционно 28 и 29 декабря. Те же казанцы, которые привыкли отмечать праздник дома в кругу друзей, чаще всего улетают на курорты 2 и 3 января. Вернуться домой туристы стараются до начала рабочих дней, в основном с 7 по 12 января.

Эксперты также отмечают, что в этом году вырос средний чек путешествия. Такая тенденция обусловлена сложной экономической ситуацией в мире и, как следствие, удорожанием туристических услуг.

«В долларах, конечно, есть рост, примерно от 5 до 10 процентов. Но ведь еще наблюдается рост валюты и по отношению к рублю. Сами понимаете, сейчас курс доллара изменился (100,68 рубля по курсу ЦБ РФ на пятницу, 22 ноября, – прим. Т-и). В прошлом году доллар стоил 80-85 рублей, то есть уже автоматически рост процентов на 15 в рублевой массе. Поэтому в любом случае для граждан России отдых этого года дороже, чем прошлогодний. Разница примерно от 20 процентов», – отметил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов согласился с коллегой, посетовав, что отдых дорожает каждый год. А новогодние туры в принципе никогда не отличались демократичными ценами.

«Поездка на Новый год на любом направлении всегда дороже, чем в обычные даты, в 1,5-2 раза минимум. Поэтому если ваш график работы позволяет, то выгоднее ехать сразу после новогодних праздников – народу меньше и цены значительно ниже», – считает Таризманов.

Самыми популярными направлениями на период новогодних праздников у жителей Казани стали Санкт-Петербург и Москва Фото: © «Татар-информ»

Последние пять лет казанцы много путешествуют по России

Чаще всего на Новый год казанцы выбирают туры по России. В «Яндекс Путешествиях» «Татар-информу» сообщили, что самыми популярными направлениями на период новогодних праздников у жителей Казани стали Санкт-Петербург и Москва.

Ночь в питерской гостинице будет стоить в среднем 7,6 тыс. рублей, а авиабилеты – 15,8 тыс. туда и обратно. В столице проживание выходит дороже – 8,5 тыс., зато слетать в город в преддверии новогодних праздников можно всего за 10,2 тыс. рублей. Горизонт планирования в первых двух случаях – 57 и 63 дня до путешествия соответственно. В основном отдых в этих городах казанцы организуют для себя сами, а его длительность не превышает пяти дней.

Среди популярных направлений также Сочи, Волгоград и Калининград. Билеты на южный курорт в обе стороны в среднем можно купить за 30,9 тыс. рублей, в город на побережье Балтийского моря – за 22 тыс. Совместить празднование Нового года с экскурсом в историю, посещением Мамаева кургана будет стоить от 5,8 тыс. рублей. Цены актуальны по данным на ноябрь.

«Цены могут быть ниже доступных сейчас, но это из-за того, что мы учитываем билеты, которые были забронированы в течение всего этого года — с датами вылета и прилета в период новогодних праздников», – уточнили в «Яндекс Путешествиях».

Если бронировать билеты за 1-1,5 месяца до вылета, то они будут стоить дороже на 25-30%.

По словам генерального директора компании по продаже авиабилетов AVT Азамата Сабирова, с каждым годом спрос на путешествия по России увеличивается. Среди популярных направлений он также выделил Великий Устюг – родину Деда Мороза, горнолыжные курорты Абзаково (Башкортостан) и Шерегеш (Кемеровская область).

«Цены на новогодний отдых в России разные, в зависимости от желаний туристов. В целом и в нашей стране можно отметить Новый год гораздо дороже, чем за границей. Например, если отмечать в Сочи в хорошем отеле, с баней, ВИП-услугами, то это вполне может быть соразмерно празднику в Эмиратах. Есть отличные горнолыжные курорты, которые всем известны, и там будет более-менее адекватный ценник – от 60-70 тысяч на двоих», – поделился с «Татар-информом» Сабиров.

Выделяют эксперты туротрасли также грузинское направление, где можно и на лыжах покататься, и праздник отметить Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Люди поняли, что через Шанхай можно выгодно летать в другие места»

Из заграничных направлений казанцы чаще всего выбирают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Шри-Ланку и Индию. Привлекает туристов также анталийское побережье Турции. Туда летят даже несмотря на погодные условия – море в это время достаточно холодное (18-19 градусов), искупаться в нем осмелятся далеко не все.

Разбег цен на этих направлениях большой. Например, туры в ОАЭ можно приобрести в среднем от 270 тысяч рублей, Таиланд – 320 тысяч, Египет – 220 тысяч рублей. Одно из самых недорогих заграничных направлений – Турция. В эту страну на Новый год можно слетать и за 150 тысяч рублей.

«География стала шире, с появлением прямых рейсов в Шанхай у жителей Татарстана появилось больше вариантов добраться до Юго-Восточной Азии. Также в этом году увеличилось количество рейсов в Объединенные Арабские Эмираты из Казани. Согласно осенне-весеннему расписанию, в ОАЭ из столицы Татарстана будут летать до 20 рейсов в неделю, а через ОАЭ можно попасть почти в любую точку мира», – отметил Рустем Таризманов.

Выделяют эксперты туротрасли также грузинское направление, где можно и на лыжах покататься, и праздник вместе с местными жителями отметить. Стоимость такого новогоднего тура составит более 100 тысяч рублей на человека.

«В Европу люди тоже летят, там ценники под стать Эмиратам. Могу также отметить, что перспективное направление открылось благодаря рейсу Казань – Шанхай. Несмотря на то что сначала все были настроены скептично, он стал отлично загружаться. Люди поняли, что через Шанхай можно выгодно и хорошо летать в другие места. <…> В принципе, все страны БРИКС начинают достаточно активно подключаться [к сотрудничеству в туротрасли]. Надеюсь, что на следующий год как-то решится вопрос с упрощенным получением виз в КНР и китайское направление будет очень сильно расти», – заключил Азамат Сабиров.