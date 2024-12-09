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Общество 9 декабря 2024 18:50

Две стелы в Казани претендуют на выход в финал всероссийского конкурса

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Две стелы в Казани претендуют на выход в финал всероссийского конкурса
Стела «Казань — город трудовой доблести»
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стела на въезде в Казань и входная группа Северного вокзала претендуют на выход в финал всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Об этом сообщается в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства столицы РТ.

В настоящее время объекты из Татарстана участвуют в полуфинале вместе с другими участниками из Приволжского федерального округа. Поддержать претендентов из Татарстана и обеспечить им выход во всероссийский полуфинал можно по ссылкам:
— въездная стела в Казань претендует на победу в номинации «Въездные стелы муниципальных образований»;
— стела «Казань — город трудовой доблести» у вокзала «Казань-2» — в номинации «Входные группы общественных пространств».
Под постом необходимо выбрать «Голосование тут» и нажать на вариант «Республика Татарстан». Принять участие можно до 13.00 12 декабря.

Конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» при содействии федерального Минстроя.

#нацпроекты #национальные проекты #голосование
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