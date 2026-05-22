Две соседки из Нижнекамска превратили квартиры в мастерские помощи фронту

В Нижнекамске две жительницы дома №12 по улице Кайманова организовали у себя дома небольшие волонтерские мастерские, где ежедневно шьют вещи для госпиталей и бойцов специальной военной операции. Натальи Атлашова и Еграшина входят в группу «Добрые сердца» и помогают фронту, изготавливая наволочки, белье, маскировочные изделия и браслеты выживания.

За швейной машинкой Наталья Атлашова проводит практически весь день. Пенсионерка шьет специальные шорты для лежачих пациентов, наволочки, полотенца и другие необходимые изделия. Работа идет между домашними делами и заботой о семье.

Только за одно утро женщина успела сшить одни специальные шорты и 12 наволочек. Материалами помогают неравнодушные друзья и волонтеры группы «Добрые сердца».

«Есть у меня подруга, занимается фиалками. Она дала нам много тканей. Больше ста полотенец сшили. Потом белую ткань передавала – трусы шили. Есть подружки-швеи, которые занимаются ремонтом одежды. Они помогали остатками тканей, нитками», – рассказала Наталья Атлашова.

Даже поздно вечером работа не прекращается. После шитья волонтер начинает готовить заготовки для костюмов «лешего» – маскировочных накидок для бойцов.

Женщина признается: такое занятие помогает успокоиться и отвлечься.

Часто рядом трудится и соседка – Наталья Еграшина. Она также шьет наволочки, полотенца и белье для госпиталей, а еще занимается плетением так называемых браслетов выживания. По словам волонтера, это не только полезное, но и очень нужное дело.

«Можно просто прийти и помочь на месте. Плести того же “лешего”. Подушки шьем – их нужно набивать наполнителем. Приходят школьники, студенты, помогают делать сухой душ. Все это отправляем в госпитали и на фронт. Любая помощь воспринимается с благодарностью», – отметила Наталья Еграшина.

Волонтеры говорят: главное – желание помочь. Кто-то приносит ткани, кто-то помогает руками, а кто-то приходит после учебы или работы, чтобы внести свой вклад в общее дело.

Для многих такая помощь давно стала частью жизни и способом поддержать тех, кто сегодня находится на передовой.

