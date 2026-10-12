Две школы Татарстана победили во Всероссийском конкурсе школьных музеев

Две школы из Татарстана стали победителями Всероссийского конкурса школьных музеев, организованного Российским обществом «Знание». Лауреаты получат оборудование для обновления экспозиций и развития музеев. Общий призовой фонд конкурса составил 35 млн рублей.

Многопрофильная школа №39 Набережных Челнов победила в номинации «Лучшая этнографическая / краеведческая экспозиция». На конкурс она представила музей «Мой город – моя история», открытый в 2025 году к 400-летию города и 50-летию КАМАЗа.

Экспозиция рассказывает об истории Набережных Челнов – от возникновения поселения, развития купечества и торговли в конце XIX века до вклада горожан в Победу, строительства Камского автомобильного завода и формирования современного многонационального города. Среди экспонатов – Коран и Евангелие XIX века, керамические сосуды того же периода, а также реликвии, привезенные учениками и педагогом с «Вахты памяти» в Волгоградской области. Фонды музея насчитывают более тысячи предметов. Сейчас школа готовит экспозицию, посвященную специальной военной операции.

Камско-Устьинская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза М. А. Чиркова стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция, посвященная памяти защитников Отечества». На конкурс представили военно-исторический музей «Память».

В музее собраны предметы, найденные на Невском пятачке: осколки мин, военные каски, пулеметные ленты, гильзы, саперные лопаты, колючая проволока и фрагменты солдатского быта. Также здесь воссоздан блиндаж, установлен бюст Героя Советского Союза Михаила Чиркова, чье имя носит школа, и оформлен уголок, посвященный СВО. Отдельная экспозиция рассказывает о выпускниках школы – участниках специальной военной операции. На базе музея кадеты проводят уроки мужества, экскурсии для школьников района и встречи с ветеранами локальных войн и участниками СВО.

Награждение победителей состоялось в Москве. Награды вручили заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по лекционно-методологической деятельности Саркис Гюласарян, заместитель начальника Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Заурбек Басити и руководитель Центра музейной педагогики Института изучения детства, семьи и воспитания Елена Слесаренко.

«Сегодня мы поздравляем победителей конкурса – людей, благодаря которым школьные музеи живут и развиваются. Вы прошли серьезный отбор, а вчера достойно защитили свои проекты перед экспертами. За этим результатом – большая работа и опыт, которым важно делиться с коллегами. Вы даете школьникам возможность самим исследовать прошлое, задавать вопросы, сопоставлять факты и делать открытия. Так формируются уважение к наследию предыдущих поколений и ответственность за него. Для Общества «Знание» важно, чтобы Всероссийский конкурс школьных музеев давал участникам поддержку для дальнейшего развития, а их опыт становился доступным коллегам по всей стране. Пусть награда поможет победителям воплотить свои замыслы, обновить экспозиции и увлечь исследовательской работой больше ребят!» – сказал Саркис Гюласарян.

Финальные испытания прошли 9 октября. Участники представили экспертам проекты своих музеев и экспозиций. В оценке также участвовали представители Детского общественного совета Музея Победы – активисты школьных музеев в возрасте от 13 до 18 лет.

Для финалистов организовали встречи с Героями России, экскурсии в музейный комплекс «1418 шагов к Победе. Дорога памяти» и Главный храм Вооруженных сил России, а также панельную дискуссию о роли музеев в современном обществе. В ней приняли участие народный артист России Дмитрий Харатьян, актер и режиссер Егор Бероев, директор департамента по работе с образовательными организациями Российского общества «Знание» Альбина Бикбулатова и Елена Слесаренко.

Всероссийский конкурс школьных музеев проходил с марта по октябрь 2026 года. В нем участвовали 4 696 представителей школьных музеев из 89 регионов России. Конкурс проводился по поручению Президента России Владимира Путина при поддержке Минпросвещения РФ. Финал состоялся в рамках Всероссийского форума школьных музеев «Память жива», который реализуют «ЮНАРМИЯ» и Движение Первых.