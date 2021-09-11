Две школы и один детский сад Пестречинского района выиграли полумиллионные гранты

Три образовательные организации Пестречинского района Татарстана выиграли гранты на сумму 500 тыс. рублей каждый — это Читинская школа, школа №2 села Пестрецы и детский сад «Бэлэкэч». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Министерство образования и науки РТ в Год родных языков и народного единства в Республике Татарстан объявило конкурс на соискание гранта «Поддержка муниципальных образовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение и развитие родных языков, культуры и традиций народов, населяющих РТ».

Детский сад «Бэлэкэч», который находится в селе Пестрецы, использует средства гранта для улучшения предметной среды по родному языку и покупки национальных костюмов.

Читинская основная общеобразовательная школа на 500 тыс. рублей также планирует приобрести швейные машинки и татарские национальные костюмы, а дети и учителя будут вышивать их и украшать национальным орнаментом. В школьном музее уголок татарской национальной одежды занимает одно из почетных мест. Здесь детей воспитывают в духе уважения и любви к исконным народным традициям.

Директор Читинской основной общеобразовательной школы Фарида Гайнетдинова отметила, что сейчас постепенно утрачиваются национальные традиции. «Молодые люди сегодня не интересуются, к примеру, национальной одеждой, узорными вышивками. Поэтому мы решили в своей школе воспитывать у учеников уважение и любовь к исконным традициям татарского народа», — отметила руководитель образовательной организации.

Помощь в обучении окажет местная мастерица, предприниматель по изготовлению национальных костюмов Рамиля Гайнутдинова, которая планирует проводить мастер-классы.

В новых костюмах ученики смогут принимать участие в различных конкурсах и фестивалях, а также сдавать их в аренду. На средства выигранного гранта собираются приобрести и проектор. В будущем здесь планируют уже сами проводить в районе и республике мастер-классы по вышивке костюмов и украшению их национальным орнаментом.

Пестречинская школа №2 на средства гранта планирует заказать национальные костюмы для школьного театра.