Две школьницы из Татарстана вышли в финал конкурса «Ученик года-2021»

Две татарстанские школьницы — Елизавета Девятова из гимназии №57 Набережных Челнов и Анастасия Волкова из казанской школы №62 вышли в финал всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

Школьницы из Татарстана стали одними из 100 учащихся 9 — 11-х классов, отобранных по результатам региональных и заочного этапов. В общей сложности участниками конкурса стали ученики старших классов из 38 регионов России.

Награждение победителей состоится 12 декабря.

«Ученик года» — это главное соревнование среди российских школьников. Оно позволяет встретиться и обменяться опытом школьникам из разных регионов, поддерживает их достижения.

В финале представительниц Татарстана ждут пять соревнований: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.

По итогам конкурсов будут выбраны два лауреата и один победитель по сумме рейтинга, набранного за выполнение заданий. Также определят лауреатов ряда дополнительных номинаций, в том числе общественника, интеллектуала, творческую личность года, мастера ИТ и лидера.