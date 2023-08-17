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Две реки в Татарстане внесут в Реестр наименований географических объектов
Наименования двух рек реки в Татарстане – Ары-Казы и Улу-Казы – будут внесены в Реестр наименований географических объектов. Ранее они отсутствовали в Государственном каталоге географических названий объектов республики, сообщили в Росреестре РТ.
Ары-Казы и Улу-Казы являются трансграничными и протекают по территории Татарстана и Удмуртии. При этом исток рек находится в Агрызском районе Татарстана, а устье – в Удмуртии.
«Наименование географических объектов – часть исторического и культурного наследия. Также правильное наименование имеет и практическое значение: например, необходимо для навигации с помощью указания наименований на дорожных знаках, картографических образах мобильных приложений и т.д. Поэтому каждое искажение наименования или вовсе его отсутствие – должно быть выявлено и устранено», – рассказал руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что наименования географических объектов охраняются государством. Росреестр сопоставляет сведения, внесенные в Государственный каталог географических названий со сведениями, употребляемыми в нормативных актах, публикуемых в СМИ и интернете, отображаемых на картографических материалах.
Созданием Государственного каталога географических названий (Госкаталога) занимается ППК «Роскадастр». Компания ведет регистрацию и учет наименований географических объектов страны. По данным ведомства, в Госкаталоге на территории Татарстана зарегистрировано более 4,6 тысячм наименований географических объектов – от населенных пунктов и административно-территориальных образований до объектов железнодорожного, воздушного транспорта и природных.
Сведения из Госкаталога предоставляются по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан.
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