Две реки в Татарстане внесут в Реестр наименований географических объектов

Наименования двух рек реки в Татарстане – Ары-Казы и Улу-Казы – будут внесены в Реестр наименований географических объектов. Ранее они отсутствовали в Государственном каталоге географических названий объектов республики, сообщили в Росреестре РТ.

Ары-Казы и Улу-Казы являются трансграничными и протекают по территории Татарстана и Удмуртии. При этом исток рек находится в Агрызском районе Татарстана, а устье – в Удмуртии.

«Наименование географических объектов – часть исторического и культурного наследия. Также правильное наименование имеет и практическое значение: например, необходимо для навигации с помощью указания наименований на дорожных знаках, картографических образах мобильных приложений и т.д. Поэтому каждое искажение наименования или вовсе его отсутствие – должно быть выявлено и устранено», – рассказал руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что наименования географических объектов охраняются государством. Росреестр сопоставляет сведения, внесенные в Государственный каталог географических названий со сведениями, употребляемыми в нормативных актах, публикуемых в СМИ и интернете, отображаемых на картографических материалах.

Созданием Государственного каталога географических названий (Госкаталога) занимается ППК «Роскадастр». Компания ведет регистрацию и учет наименований географических объектов страны. По данным ведомства, в Госкаталоге на территории Татарстана зарегистрировано более 4,6 тысячм наименований географических объектов – от населенных пунктов и административно-территориальных образований до объектов железнодорожного, воздушного транспорта и природных.

Сведения из Госкаталога предоставляются по запросам органов государственной власти и местного самоуправления, организаций и граждан.

