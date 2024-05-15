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Две ракеты, две бомбы и два снаряда «Ольхи» сбили ПВО в Белгородской области
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Российские ПВО сбили в Белгородской области две пущенные Украиной ракеты HARM, а также две авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха», сообщает Минобороны РФ.
Также минувшей ночью в Брянской и Курской областях системы противовоздушной обороны отразили атаки восьми беспилотников ВСУ.
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