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СВО 15 мая 2024 08:01

Две ракеты, две бомбы и два снаряда «Ольхи» сбили ПВО в Белгородской области

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Российские ПВО сбили в Белгородской области две пущенные Украиной ракеты HARM, а также две авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха», сообщает Минобороны РФ.

Также минувшей ночью в Брянской и Курской областях системы противовоздушной обороны отразили атаки восьми беспилотников ВСУ.

#спецоперация на Украине
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