Две ракеты, две бомбы и два снаряда «Ольхи» сбили ПВО в Белгородской области

Российские ПВО сбили в Белгородской области две пущенные Украиной ракеты HARM, а также две авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха», сообщает Минобороны РФ.

Также минувшей ночью в Брянской и Курской областях системы противовоздушной обороны отразили атаки восьми беспилотников ВСУ.